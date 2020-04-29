Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

“Краснов был повешен как нацистский преступник”. Е.Ю.Спицын на канале “Красное радио”

13:40. 29 апреля 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CXdf7INIbmM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как Европа воевала „против” Гитлера. Чехословакия (2)
...был человеком, вокруг которого вращался нацистский режим. Он был... приведет к поимке преступников.Это очень большие...встретили совсем не как героя, который ...мая, Исай Казинец, был повешен в городском сквере .... обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР...
«Вождь народов» будет опасен для либералов всегда
... «ностальгирующих пенсионеров», как позволяет себе пренебрежительно называть...войны танков у Красной армии было больше, чем...мир в кровавую бойню повешенного народом вниз головой жестокого...фюрер. Нацистский преступник Гитлер и фашистский преступник Муссолини на...
Сговор США и Китая ведет к переделу Средней Азии и всего мира
... стен Военного института иностранных языков Красной армии, где пять лет изучал.... На геополитике был построен Третий рейх.Как известно, Нюрнбергский процесс осудил нацистских преступников, дал... если ты не должен быть повешен, то утонешь запросто. В этом...
Scofield: Передел мирового наркотранзита. Война систем
... 2013 года волнения были остановлены. Как это было сделано, похоже, ...нацистского преступника Адольфа Эйхмана, нелегально вывезенного затем в Израиль, судимого там и повешенного...набирает силу террор, свирепствуют «Красные бригады», немецкие боевики работают...
Новости Украины и Новороссии 21 мая 2015
...была убита, посредством повешения, его жена, которая была...ракетной бригады Красного знамени ... тоталитарная диктатура нацистского типа изобрела ... специфике Украины как тоталитарно-фашистского ... многострадальное Широкино. Преступники использовали танк, минометы...
Почти забытый трибунал
...войны крупных сил Красной армии в ... генералы были лишены жизни через повешение. Приго...нацистских военных преступников, осужденных Международным военным трибуна­лом в Нюрнберге. 16 подсудимых были...О Курилах или как противодействовать территориальным претензиям...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)