Как население РСФСР убеждали в незначительности факта распада СССР

Посмотрите, как ненавязчиво, но настойчиво и грамотно население убеждали в незначительности отделения малых по площади, населению, числу военнослужащих, производству электроэнергии и т.п. республик. Мол, с нас, жителей огромной РСФСР, не убудет. Расчёт на эмоции, на зрительное восприятие тех, кто так мыслит. А кому предпочтительнее аналитическое мышление – пожалуйста, внизу и сбоку сравнивают цифры. А ведь кроме суммы частей, составляющих целое, есть и так называемый синергетический эффект! Это, например, когда вам нужен двигатель к самолёту, но после отделения оказалось, что его производили на ставшей чужой территории. Иными словами, ценность целого намного превосходит сумму ценностей его частей. Не говоря о многом и многом другом… Поучительна и тактика разрушителей единой территории СССР. Прямо по мотивам русской сказки „Два жадных медвежонка”. Сначала отделим совсем уж мелочь, разных, там, будущих прибалтийских тигров и иже с ними. Потом предъявим новую картинку с новыми столбцами цифр и отделим Украину и Среднюю Азию. Тут, конечно, сравнение менее благоприятное для жителей РСФСР, но, как говорил классик Перестройки, процесс пошёл… Но и это ещё не всё. Затем от солидно откромсанного тела СССР следует отделить совсем уж незначительную по территории Чечню. С какой-нибудь Карелией, Поморской республикой, Дальневосточной и т.д. А что – народ уже приучили, технологии отработаны. Вспомните, этот последний, к счастью, не свершившийся этап – это ведь была реальность 90-х!

Для тех, кто подзабыл сказку „Два жадных медвежонка”.

По ту сторону стеклянных гор, за шёлковым лугом, стоял нехоженый, невиданный густой лес. В этом нехоженом, невиданном густом лесу, в самой его чаще, жила старая медведица. У неё было два сына. Когда медвежата выросли, они решили, что пойдут по свету искать счастья.

Поначалу пошли они к матери и, как положено, рас­прощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом.

Обещали медвежата исполнить наказ матери и трону­лись в путь-дорогу.

Шли они, шли. И день шли, и другой шли. Наконец все припасы у них кончились. Медвежата проголодались. Понурые, брели они рядышком.

- Эх, братик, до чего же мне есть хочется! – пожало­вался младший.

- И мне хочется! – сказал старший.

Так они всё шли да шли и вдруг нашли большую круг­лую головку сыра. Хотели было поделить её поровну, но не сумели. Жадность одолела медвежат: каждый боял­ся, что другому достанется больше.

Спорили они, рычали, и вдруг откуда ни возьмись по­дошла к ним лиса.



- О чём вы спорите, молодые люди? – вкрадчиво спро­сила лиса.

Медвежата рассказали ей о своей беде. - Какая же это беда! — сказала лисица. — Давайте я вам поделю сыр поровну: мне что младший, что стар­ший — всё одно.

— Вот хорошо-то! — обрадовались медвежата. – Дели!

Лиса взяла сыр и разломила его на две части. Но рас­колола головку так, что один кусок – это даже на глаз было видно — был больше другого.

Медвежата закричали:

- Этот больше! Лиса успокоила их:

- Тише, молодые люди! И эта беда не беда. Сейчас я всё улажу.

Она откусила добрый кусок от большей части и про­глотила его. Теперь большим стал меньший кусок.





- И так неровно! — забеспокоились медвежата.

- Ну, полно, — сказала лиса. – Я сама знаю своё дело! И она откусила кусок от большей части. Теперь боль­ший кусок стал меньшим.

- И так неровно! — закричали медвежата.

- Да будет вам! – сказала лиса, с трудом ворочая язы­ком, так как рот её был набит вкусным сыром. – Ещё самая малость – и будет поровну.

Лиса продолжала делить сыр. А медвежата только чёрными носами водили туда-сюда, туда-сюда: от боль­шего куска – к меньшему, от меньшего – к большему.

Пока лиса не наелась досыта, она всё делила и делила.

Но вот куски сравнялись, а медвежатам почти и сыра не осталось: два крохотных кусочка.

- Ну что ж, – сказала лиса, – хоть и помалу, да зато поровну! Приятного вам аппетита, медвежата! – И, по­махав хвостом, она убежала.

Так-то вот бывает с теми, кто жадничает!

- КОНЕЦ -

А чтобы ещё чётче ощутить связь былого народного творчества с нашей действительностью – современная интерпретация той же сказки в виде басни.

Как лиса сыр делила





Двум медвежатам Бог послал головку сыра,

И вот не стало между ними мира.

Разломана головка пополам,

Да вот беда: с погрешностью в сто грамм.

"Мне бОльшую!" "С чего бы это вдруг?"

"Не дашь, так заберу. Ты больше мне не друг!"

Да кто ж на долю меньшую согласен?

(Будь поуступчивей, так и не нужно басен).

И надо же случиться,

Что мимо шла голодная лисица.

Спросила медвежат: "О чем шум-гам?

Сыр лучше лис никто не делит пополам.

Не будет больше никому обиды".

А уж лиса свои имела виды.

От большего куска отъела. Глядь!

Он меньшим стал. И… дальше подправлять.

От двух кусков осталось на ползуба.

Ну что же, мишки, обижаться глупо!

Читатель! замечаешь ли, что часто

Права меж нами делит государство?

Тут откусив и там чуток отняв,

В конце концов оставит нас без прав.

Виктор Станчик

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4996328.html