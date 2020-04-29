К-вирус: главное к утру

Пока где-то ограничительные меры постепенно ослабляют, жителей Приморья с 30 апреля обязали носить маски в общественных местах. Несколько дней назад ввели обязательный масочный режим в общественном транспорте и торговых точках и в ДНР.

В ЛНР, напомним, власти ужесточили режим так называемой самоизоляции. Связано это с «напряжённой эпидемиологической ситуацией». Число выявленных случаев в Республике растёт.

Всего в мире на утро 20 апреля выявлено 3 116 398 (из них 74 634 за последние сутки) случаев заражения, умерло 217 153 (5 986 за последние сутки) человека, по данным Университета Хопкинса на утро 29 апреля.

Великобритания обогнала Германию по числу зараженных, Россия поднялась на 8-е место, опередив Иран.

1. США – 1 012 582 всего / 58 355 погибли

2. Испания — 232 128 / 23 822

3. Италия — 201 505 / 27 359

4. Франция — 165 963 / 23 327

5. Великобритания — 162 350 / 21 745

6. Германия — 169 053 / 23 694

7. Турция — 114 653 / 2 992

8. Россия – 93 558 / 867

9. Иран — 92 584 / 5 877

10. Китай — 83 4940 / 4 637

Тульская область на период майских праздников отгородится от москвичей цифровыми пропусками. Стало известно, что с 30 апреля граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков в случае, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена, по личным и семейным делам, а также если им необходима медицинская помощь врача.

Очередной эскападой отметился президент Бразилии Жаир Болсонару, заявив буквально: «Ну что? Сочувствую. Я чудес творить не умею. Но такова жизнь. Завтра настанет мой черед. Разумеется, мы хотим умереть достойно и оставить о себе хорошую память». Глава государства расписался в бессилии против эпидемии.

Как сообщала «Русская Весна», коронавирус отменил летние олимпийские игры в этом году и, вполне вероятно, что отменит в будущем. Премия «Оскар» тоже не осталась в стороне: в 2021 году киноакадемики допустят к конкурсу только те фильмы, которые показывались исключительно онлайн. Эта норма будет действовать до тех пор, пока не откроются кинотеатры в округе Лос-Анджелес штата Калифорния.

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