Главная » Невероятное в мире, Политика

Заговор против генерала Флинна

16:58. 28 апреля 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Вот это поворот. Дело против генерала Флинна (который некоторое время был советником Трампа по нац.безопасности), было фактически сфабриковано совместными усилиями ФБР и Министерства Юстиции США, которые для выбивания показаний из Флинна, угрожали судебным преследованием его сына.

Сегодня у нас есть новая информация по делу генерала Майкла Флинна. Как вы помните, Флинн когда-то руководил оборонной разведкой, а после победы президента на выборах 2016 года Флинн стал его первым советником по национальной безопасности. Он также был первым официальным лицом в администрации Трампа, с позором покинувшим должность. В администрации он проработал считанные дни.

Его преступление якобы заключалось в том, что он солгал агентам ФБР о телефонном разговоре с российским послом. Сейчас подробности представляются несущественными, впрочем, они всегда были несущественными. Но Флинн сознался в тяжком преступлении. Главным образом, потому что в противном случае федеральные власти угрожали предъявить его сыну обвинение в преступлении, совершенно не относящемся к делу. Его адвокаты были слишком заняты, заискивая перед аппаратом спецпрокурора, и не предоставили ему толковой защиты.

Однако Флинна не просто вынудили покинуть должность. Как уже отмечалось, ему предъявили уголовные обвинения. Он был разорён и публично унижен: ему пришлось продать дом и покинуть штат. Казалось, этим всё и кончится. Но вот не кончилось. Флинну до сих пор не вынесен приговор. И сейчас он борется за то, чтобы всё дело против него было отклонено, а его признание отозвано — так это называется.

В минувшую пятницу его юристы успешно заставили Министерство юстиции представить суду новые документы по делу. И вот что они выяснили. По словам адвоката Флинна Сидни Пауэлл, в этих документах содержатся материалы, оправдывающие генерала. И не только доказательства того, что Флинн был невиновен, всё гораздо более зловеще. Как утверждает Пауэлл, доказательства говорят о том, что ФБР с самого начала составило заговор — и это не преувеличение! — с целью заманить Флинна в ловушку. И они высказывали это открыто в своих внутренних переговорах.

По словам Пауэлл, цитирую, «не позднее августа 2016 года политически предвзятые руководители ФБР и Минюста сговорились уничтожить господина Флинна… Из этих документов, написанных ими собственноручно, и из их электронных писем следует, что они намеревались либо подстроить преступление, которое позволило бы предъявить обвинения в суде, либо как минимум добиться его увольнения».

Судя по всему, речь идёт примерно о пяти страницах текста. Они не засекречены. Они скрыты от общественности лишь потому, что так приказал судья. Сегодня поступают сообщения о том, что документы могут быть обнародованы уже завтра. Мы на это надеемся. Тогда мы и узнаем, правда ли это. Если правда, то это, конечно, хорошие новости для генерала Флинна, но для нас, остальных, это будет означать шокирующую коррумпированность и политизированность ФБР. Такое поведение практически однозначно потребовало бы уголовных обвинений и тщательной проверки организации.

https://russian.rt.com/inotv/2020-04-28/Fox-News-priznanie-Flinna-po – цинк


Компроментирующее фото Флинна на одном из приемоев.



Очевидно, что Флинн стал жертвой организованной Дем.партией и Соросом кампании против Трампа. Именно дело Флинна было одним из запалов антитрамповской кампании, которая началась еще во время выборов и не прекращается до сих пор.
Очевидно, что Трамп совершил ошибку, когда решил сдать Флинна, потому что думал, что этим можно минимизировать ущерб. В результате, спустя 1,5 года после инуагурации, большая часть его первоначальной команды сменилась.
Очевидно, что к вопросам права дело "Рашагейта" никогда не имело никакого отношения – это была самая натуральная политически мотивированная травля, основанная не на фактах, а на идеологической обусловленности.



Относительно удивлений по поводу шокирующей коррумпированности и политизированности ФБР, то стоит напомнить, что эти явления пышным цветом цвели в организации в период правления Эдгара Гувера. И как показало дело "Рашагейта", поведение бывшего главы Бюро Джеймса Коми и его замов, некоторые вещи не меняются, сколько не снимай прочувственных фильмов про "честных и объективных агентов ФБР", которые на деле могут способствовать фабрикации заведомо фейкового "досье Стила" (про Трампа и проституток в Москве), угрожать сыну советника по нац.безопасности, чтобы нанести удар по президенту в угоду одной из партий, поддерживать заведомо политизированную кампанию по "русскому вмешательству" и т.д. и т.п. Все это прекрасное иллюстрация "правового государства" и "открытых государственных институтов", которые так любят ставить в пример. Дело Гувера живет и побеждает.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5826186.html

Метки: гувер, США, Трамп, фбр, флинн

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... премьера высмеяли за очередную теорию заговора, но само фото не прокомментировали... набирать обороты после отставки Майкла Флинна и назначения Герберта Макмастера (когда... МС досталось «по полной». Обвинения против генерала Очоа, как утверждается в отчетах...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 ноября 2015
...не должна вмешиваться», — подчеркнул Флинн. На днях президент Франции ...право нарушать воздушное пространство Израиля Генерал Амос Гилад: «Российские ... силы» пытаются организовать политический заговор против Национальной разведывательной организации и что...
Джеймс Коми: О Трампе и России
... возможного расследования в ФБР дела генерала Флинна.30 марта: телефонный разговорУтром 30... ведем. Резко сменив тему, он заговорил о заместителе директора ФБР Эндрю... убрал человека, который возглавлял расследование против него. Получается, что Трамп убрал...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 января 2016
...Соединенные Штаты вооружают экстремистов. Генерал-лейтенант Майкл Флинн (Michael Flynn), возглавлявший ...затем использоваться в борьбе против общего врага — против Джабхат ан-Нусры ...могло о каком-то зловещем заговоре Объединенного комитета, направленным на ...
Scofield: Перспективы «арабского НАТО»
...В итоге контракт получил Майкл Флинн, который начал организовывать американо-... движения «Хизбалла» приостановить операции против Израиля и переключиться на борьбу...заговора иранцев и главы группировки Хасана Насраллы. Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛа, генерал...
Scofield: Война систем. Балканский полуостров. Продолжение
...властей страны, был сорван заговор, направленный на свержение ... который нардеп передал Майклу Флинну (см. http://rian....боснийских сербов под командованием генерала Радко Младича, несколько лет..., совершенных православными сербами против своих бывших соседей по...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)