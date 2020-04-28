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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 апреля 2020

22:00. 28 апреля 2020 135 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Мощный взрыв прогремел в сирийском Африне, есть жертвы

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“Семейные разборки”



О недавних столкновениях Турции с боевиками при попытке Турции обеспечить хотя бы видимость выполнения московской редакции сочинской сделки между Путиным и Эрдоганом.



На текущем этапе можно констатировать, что Турции своя обязательства по разблокированию трассы Алеппо-Латакия снова не выполняет, хотя полноценное патрулирование должно было начаться еще 15 марта. Сегодня уже 28 апреля. Очередной совместный патруль не продвинулся далее района Найраба.









Это снова и снова поднимает вопрос о возобновлении наступления САА к югу от трассы М-4.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

ОАЭ запустили сценарий с разделом Йемена



В качестве иллюстрации к последнему материалу про Йеменскую войну https://colonelcassad.livejournal.com/5821710.html
Поддержанные ОАЭ южные сепаратисты провозгласили автономию в Адене, заявив претензию на портовый город и 8 южных провинций. Как уже отмечалось, ОАЭ будет проводить свою сепаратную политику направленную на раскол Йемена. Хуситы в этом ключе будут выступать не только как борцы с иностранной интервенцией, но как и сила сражающаяся за единый Йемен. Само собой, происходящее в Адене будет обострять противоречия внутри саудовской коалиции между Саудовской Аравией и ОАЭ. Саудовские марионетки уже объявили, что считают происходящее мятежом и не признают автономный Южный Йемен. Сепаратисты заявляют, что не будут подчиняться коррумпированному и неэффективному правительству Хади, которое постоянно терпит военные неудачи и не может победить хуситов, а также наладить управление оккупированными территориями Йемена.

Также хуситы выпустили новое видео посвященное наступлению в восточных районах провинции Аль-Джавф, бои переместились в пустынную местность перемешанную с небольшими холмами.
На видео показано действие мотопехотного подразделения хуситов, которое действует при поддержке бронетехники, артиллерии и БПЛА. Показаны кадры удирающих хадистов, брошенные позиции, различные трофеи, пленные и освобожденные поселки.





















И просто фотография снайпера хуситов, который явно любит большой калибр.



Также сегодня Хафтар объявил, что ЛНА берет на себя всю полноту власти в Ливии и выходу из соглашений с ПНС. Ставки повышаются, но об этом в отдельном материале.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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