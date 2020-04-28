Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире

Самоизоляцию продлили до 12 мая

18:07. 28 апреля 2020 23 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1. Текущие ограничительные меры официально продлены до 12 мая. В регионах можно ожидать серию указов губернаторов подтверждающих данное решение.
2. Дальше будут смотреть по ситуцации. Правительство должно после 5 мая представить план по частичному снятию ограничений, но опять же, смотреть будут по ситуации. Пролонгация данного режима и после 12 мая весьма вероятна.
3. Производство масок, ИВЛ, мед.костюмов и антисептиков в РФ за месяц существенно нарастили, но по заявлению Путина, текущих объемов производства все равно недостаточно и их надо наращивать.
4. Обещают новых пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса, а также населения в условиях ограничительных мер. Представить их должны в первых числах мая.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5826471.html

Метки: коронавирус, медицина, Россия, эпидемия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
2 мая на Останкинской телебашне появится благодарность врачам
...посланий москвичам. Так, например, 2 мая с 20:30 до 22...не только в Москве. 2 мая подобные открытки появятся на многих... сидеть дома и соблюдать режим самоизоляции. В России и, в ...этого месяца. Вскоре станет известно, продлят ли этот режим или ограничения...
Режим самоизоляции в Крыму продлили до 30 апреля
В Крыму карантин и режим самоизоляции официально продлили до 30 апреля. Несколько ранее... ли улучшения в первой половине мая, тем более, что власти пока... провести военные парады на 9 мая, но как представляется, любые массовые...
"Временные ограничения" в Москве и Севастополе продлили до 1 мая
Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 1 мая.Точно знаю, что ... положительные, и отрицательные – дают меры самоизоляции.Тяжелым следствием этих мер является... выступил ВРИО Развожаев. Также продлил ограничения до 1 мая, погрозил штрафами нарушителям...
Особый режим в Севастополе продлен до конца мая
...30 мая (он касается массовых мероприятий и собраний). О продлении режима самоизоляции... обещали рассказать завтра после выступления Путина (вангую, что продлят официально...необходимости торчать дома до конца мая. Отличная весна 2020-го года...
Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2020
..., Стаханове вводится строгий режим самоизоляции граждан и запрет на передвижение..., Свердловска, Стаханова: — строгий режим самоизоляции граждан, за исключением выполнения служебных...Кабмин Украины решил продлить его ориентировочно до 11 мая включительно. Как ...
Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе.
...начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания... добавили в Роспотребнадзоре. Режим самоизоляции действует в России с конца... ограничения, президент Владимир Путин продлил до 30 апреля. Позднее...недель до середины мая.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)