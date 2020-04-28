Путин рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях карантина

Президент России Владимир Путин заявил, что на День Победы в небе пролетит парадным строем авиационная техника. Вечером 9 мая планируется праздничный салют.

О вероятном сценарии празднования 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны Путин рассказал на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют», — сказал он.

Путин также заверил, что парад Победы в Москве обязательно пройдет, но тогда, когда это будет абсолютно безопасно.

«Все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш „Бессмертного полка“. Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего вдвойне для наших ветеранов», — сказал президент.

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