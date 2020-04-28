Крах Тайного Заговора (Часть 1)
14:04. 28 апреля 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из аннотации. „Крах Тайного Заговора – это сериал из 10 коротких фильмов.
Часть 1 – Конец света, каким мы его знаем. Вещи, которые заставляют вас сказать хммм…
В этой серии голландская исследовательница Дженет Озебаард начинает поиск Истины.
Она приводит примеры о распылении в атмосферу ядовитых веществ, искусственном создании вирусных заболеваний, обличает факт необоснованного получения Бараком Обамой Нобелевской премии и неправомерных действий американских политиков на Ближнем Востоке, обвиняет Хиллари Клинтон в удалении личной переписки, которая могла свидетельствовать о совершаемый ей правонарушениях.
Неудобная правда о недавних лесных пожарах в Калифорнии, ртути в вакцинах, химических следах, извлечении органов, рептилий и сатанинских символах в зданиях Ватикана, 911, жертвах фальшивых флагов и подсознательных сообщениях в детских развлечениях.
Если этого недостаточно, она продолжает разоблачать искусственные вирусы, мобильные телефоны и телевизоры, которые шпионят за нами и отравление наших продуктов питания Монсанто / Байер.
Что у них общего? Они полностью игнорируются основными СМИ. Мы также узнаем о левых и правых в политике, Wikileaks, инаугурации Дональда Дж. Трампа и рождения феномена Q.”
Часть 1 – Конец света, каким мы его знаем. Вещи, которые заставляют вас сказать хммм…
В этой серии голландская исследовательница Дженет Озебаард начинает поиск Истины.
Она приводит примеры о распылении в атмосферу ядовитых веществ, искусственном создании вирусных заболеваний, обличает факт необоснованного получения Бараком Обамой Нобелевской премии и неправомерных действий американских политиков на Ближнем Востоке, обвиняет Хиллари Клинтон в удалении личной переписки, которая могла свидетельствовать о совершаемый ей правонарушениях.
Неудобная правда о недавних лесных пожарах в Калифорнии, ртути в вакцинах, химических следах, извлечении органов, рептилий и сатанинских символах в зданиях Ватикана, 911, жертвах фальшивых флагов и подсознательных сообщениях в детских развлечениях.
Если этого недостаточно, она продолжает разоблачать искусственные вирусы, мобильные телефоны и телевизоры, которые шпионят за нами и отравление наших продуктов питания Монсанто / Байер.
Что у них общего? Они полностью игнорируются основными СМИ. Мы также узнаем о левых и правых в политике, Wikileaks, инаугурации Дональда Дж. Трампа и рождения феномена Q.”
***