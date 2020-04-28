Крах Тайного Заговора (Часть 1)

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Из аннотации. „Крах Тайного Заговора – это сериал из 10 коротких фильмов.Часть 1 – Конец света, каким мы его знаем. Вещи, которые заставляют вас сказать хммм…В этой серииначинает поиск Истины.Она приводит примеры о распылении в атмосферу ядовитых веществ, искусственном создании вирусных заболеваний, обличает факт необоснованного получения Бараком Обамой Нобелевской премии и неправомерных действий американских политиков на Ближнем Востоке, обвиняет Хиллари Клинтон в удалении личной переписки, которая могла свидетельствовать о совершаемый ей правонарушениях.Неудобная правда о недавних лесных пожарах в Калифорнии, ртути в вакцинах, химических следах, извлечении органов, рептилий и сатанинских символах в зданиях Ватикана, 911, жертвах фальшивых флагов и подсознательных сообщениях в детских развлечениях.Если этого недостаточно, она продолжает разоблачать искусственные вирусы, мобильные телефоны и телевизоры, которые шпионят за нами и отравление наших продуктов питания Монсанто / Байер.Что у них общего? Они полностью игнорируются основными СМИ. Мы также узнаем о левых и правых в политике, Wikileaks, инаугурации Дональда Дж. Трампа

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4994740.html