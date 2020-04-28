Главная » Невероятное в мире, Политика

Крах Тайного Заговора (Часть 1)

14:04. 28 апреля 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации. „Крах Тайного Заговора – это сериал из 10 коротких фильмов.

Часть 1 – Конец света, каким мы его знаем. Вещи, которые заставляют вас сказать хммм…

В этой серии голландская исследовательница Дженет Озебаард начинает поиск Истины.

Она приводит примеры о распылении в атмосферу ядовитых веществ, искусственном создании вирусных заболеваний, обличает факт необоснованного получения Бараком Обамой Нобелевской премии и неправомерных действий американских политиков на Ближнем Востоке, обвиняет Хиллари Клинтон в удалении личной переписки, которая могла свидетельствовать о совершаемый ей правонарушениях.

Неудобная правда о недавних лесных пожарах в Калифорнии, ртути в вакцинах, химических следах, извлечении органов, рептилий и сатанинских символах в зданиях Ватикана, 911, жертвах фальшивых флагов и подсознательных сообщениях в детских развлечениях.

Если этого недостаточно, она продолжает разоблачать искусственные вирусы, мобильные телефоны и телевизоры, которые шпионят за нами и отравление наших продуктов питания Монсанто / Байер.

Что у них общего? Они полностью игнорируются основными СМИ. Мы также узнаем о левых и правых в политике, Wikileaks, инаугурации Дональда Дж. Трампа и рождения феномена Q.”




***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4994740.html

Метки: вакцина, Ватикан, вирус, гмо, дети, заговор, Запад, здоровье, монсанто, обама, США, тайна, Трамп, химия, шпионаж

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Механизм работы масонских заговоров (отрывки)
...лжеэкспертиз, когда эксперт (вовлеченный в тайный заговор) с коммерческой целью ретуширует и...помощью других инструментов средней сложности. Часто практикуются формально-ненаказуемые хищения при... в США – это о крахе корпорации Enron. И нескольких недель...
ТАЙНЫ ВАТИКАНА
... в конечном итоге крахом коммунистической системы, а... сверхъестественного в этой «теории заговора» нет – действительно, существует... Это была настоящая тайная война тайных сил, сокрытая от...образом они управляют значительной частью мира, стоит посмотреть, ...
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха
... не все тайны Вселенной и мироздания, погибла после грандиозной катастрофы. Часть людей... двоюродного брата Николая Трубецкого. Теория заговора причисляет розенкрейцеров к одной из... фюрером. Весной 1945 года, когда крах Германии стал очевидным, Крафт был...
Несуществующий заговор производителей автомобилей, который... есть!
...противников теории заговора: заговора нет, но он... есть!Очень часто отрицающие не ...в Женеве, Швейцария состоялась тайная встреча крупнейших в мире ...топливо альтернативное нефти заканчиваются полным крахом, конструкторы странным образом погибают...
ПИТЕР Б. МЕЙЕР — ПРАВИТЕЛИ РОДОСЛОВНЫХ СЕМЕЙ АРХОНТОВ
...прежде всего во время организованного краха фондового рынка 1929 года. ...чем кто-то незнакомый. Весь заговор часто является внутренней работой, совершаемой людьми... инопланетные союзники. Это тайное общество внутри тайных обществ, поддерживаемое банковской ...
ПРАВДА О БЕЛОМ ТЕРРОРЕ. Часть 2.
... Григорьевич Сразу после краха первых антисоветских мятежей... Еще больше подобных тайн мог бы поведать французский... коллективный (в виде заговоров и мятежей) дополняется индивидуальным...губернаторы, почти каждая воинская часть, политические организации, донское...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)