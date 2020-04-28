Как СССР спас КНДР

Военно-политическая помощь Москвы предотвратила оккупацию Северной Кореи в 1950-1953 гг.

Сегодня вполне очевидно, что Корейская война практически закончилась «вничью»: США и Южной Корее не удалось захватить Северную часть полуострова, а Пхеньяну – Южную. Но вот вопрос: как КНДР, небольшой и бедной стране, удалось тогда выстоять против объединенной военной машины, где главенствующую роль играла американская военно-экономическая мощь? Все просто: своим суверенитетом Северная Корея во многом обязана разнообразной, причем безвозмездной, — военной, экономической и политической помощи, которую получала от Советского Союза.

Примерно до начала 1960 годов руководство КНДР официально признавало роль СССР и воздавало должное военным, специалистам и другим представителям Советского Союза, участвовавшим в военных действиях на её стороне. Но в связи с охлаждением политических отношений, связанным с небезызвестными антисталинскими решениями ХХ и ХХII съездов КПСС и с политикой идеологической закрытости Пхеньяна от Москвы, в КНДР фактически «вычеркнули» СССР из Корейской войны. Во всяком случае, с середины 1960-х ни один политический деятель КНДР ни словом не обмолвился о безвозмездной советской помощи Северной Корее. Соответственно была тогда «перенастроена» и северокорейская пропаганда.

В свое время по политическим причинам, главная из которых – не допустить «смычки» КНДР с маоцзэдуновским Китаем, советская сторона не обращала внимания на упомянутые «новации» в трактовке Пхеньяном той войны и роли в ней союзников КНДР.

Официальная трактовка Корейской войны в Пхеньяне, если вкратце, такова: Северная Корея исключительно сама победила агрессоров, и лишь незначительную помощь ей в тот период оказывал Китай. Точнее – только Китай…

Но, как свидетельствуют документы, 1 октября 1950 г., когда американские и южнокорейские войска, успешно продвигалась на Север полуострова, руководитель КНДР Ким Ир Сен (на фото) направил И.В. Сталину письмо: «Дорогой товарищ Сталин! Если противник будет форсировать наступательные операции на Северную Корею, то мы не в состоянии будем собственными силами приостановить противника. Поэтому, дорогой Иосиф Виссарионович, мы не можем не просить от Вас особой помощи. Иными словами, в момент перехода вражеских войск через 38-ю параллель нам очень необходима непосредственная военная помощь со стороны Советского Союза. Если по каким-либо причинам это невозможно, то окажите нам помощь по созданию международных добровольных частей в Китае и в других странах народной демократии для оказания военной помощи нашей борьбе».

Фактически Советский Союз оказывал военную помощь КНДР уже с середины июля 1950 года. СССР вначале направил в Северо-Восточный Китай, сопредельный с КНДР, крупные соединения истребительной авиации. Первой туда прибыла (к концу июля 1950 г.) 151-я истребительная авиационная дивизия. Она имела задачу: с 1 сентября 1950 г., одновременно с переучиванием китайских лётчиков на новые советские истребители МиГ-15, во взаимодействии с зенитной артиллерией ПВО организовать прикрытие войск 13-й армейской группы Народно-освободительной армии Китая, дислоцированной у границ с КНДР. А после согласования с СССР и КНДР в начале октября того же года вопроса о вводе в Северную Корею китайских народных добровольцев (введены в том же месяце 1950 г.), советский Генштаб принял решение о формировании в Северо-Восточном Китае истребительного авиационного корпуса.

Распоряжением советского Генерального штаба №5564 от 15 ноября 1950 г. была создана оперативная группа авиакорпуса.

За время войны советские истребители уничтожили 1097 самолётов противника, потеряли своих 319 самолётов и 110 лётчиков. 212 самолётов США были сбиты северокорейской зенитной артиллерией в основном советского производства.

По данным российского исследователя Игоря Сейдова, соотношение потерь в Корейской войне составило 1:3,4 в пользу советской военной авиации. Иными словами, на один сбитый советский истребитель пришлось 3,4 сбитых военных самолёта всех типов в американской коалиции (истребители, штурмовики, бомбардировщики, разведчики и т.п.).

В общей сложности за три года войны боевой опыт получили 12 советских истребительных авиационных дивизий (26 полков), 4 зенитных артиллерийских дивизии (10 полков), 2 отдельных (ночных) истребительных авиационных полка, 2 зенитных прожекторных полка, 2 авиационные технические дивизии и другие части обеспечения из состава ВВС и ПВО Советской Армии, а также 2 истребительных авиаполка ВВС ВМФ.

Отметим также, что корабли советского ВМФ в 1947-1954 гг., в том числе с военных баз в Дальнем и Порт-Артуре, постоянно дежурили вблизи территориальных вод и в самих территориальных водах КНДР, что предотвратило десантные операции агрессоров в северокорейском тылу. Кроме того, СССР в сентябре 1950 г. – апреле 1953 г. направил в северные районы КНДР (в основном через соседние районы Китая) десятки танков, БТР и САУ вместе с экипажами, а также разнообразное стрелковое вооружение. Вдобавок, группы советских военных советников, число которых в КНДР увеличивалось после вывода оттуда советских войск к осени 1949 года, постоянно находились на разных участках фронта. Плюс к тому, значительное количество разнообразного советского вооружения, в том числе для оснащения северокорейского ВМФ, было передано КНДР ещё в 1948-1949 гг.

Всего в Корейской войне, по данным минобороны СССР за 1954 г., участвовали, в том числе в китайско- и советско-северокорейском приграничье, около 40 тыс. советских военнослужащих.

Примечательный в этой связи факт: глава «Тайваньского Китая» генералиссимус Чан Кайши не позволил США втянуть Тайвань в ту войну. Американский проект декабря 1950 года по доставке в Южную Корею тайваньского корпуса в 30 тыс. солдат и офицеров Чан Кайши отверг. Ибо, по его мнению, «решающим фактором войны в Корее становится растущая помощь Северу со стороны СССР. Москва не допустит поражения КНДР, поэтому военное разрешение ситуации невозможно. Надо вести дело к урегулированию конфликта».

Президенты США — Трумэн, потом Эйзенхауэр, командующие американскими войсками на Дальнем Востоке Макартур и Риджуэй признавали, что именно советское военное присутствие в Маньчжурии (Порт-Артур, Дальний, КВЖД) в первой половине 1950-х не позволило разгромить Северную Корею. И, вдобавок, вторгнуться в континентальный Китай в ходе американской оккупации Тайваня и в 1950-1953 гг.

Высшее руководство КНДР в 1950 годы не единожды благодарило руководителей СССР и минобороны «за неоценимую помощь в организации разгрома американских агрессоров и их марионеток».

В частности, такую оценку советской помощи Ким Ир Сен высказывал Н.А. Булганину, Г.М. Маленкову, В.М. Молотову, Н.С. Хрущеву ещё в октябре 1953 года в ходе официального визита в СССР, заметим, первого официального визита руководителя КНДР за рубеж после окончания Корейской войны.

Общие потери советских военнослужащих в этой войне, по данным минобороны, составили 299 человек. По другим оценкам, в том числе южнокорейским и тайваньским, – около 500 чел. Вечная им память! Как и всем тем, кто погиб в таких же «забытых» в СССР, да и в России войнах и вооруженных конфликтах.

Источник: https://nstarikov.ru/kak-sssr-spas-kndr-115081