И.Гундаров. В организации системы здравоохранения нет профессионалов

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины Игорь Гундаров более критично относится к готовности российской системы здравоохранения к сложившейся ситуации. По его мнению, она оказалась «совершенно не готова».

— Во-первых, в руководстве здравоохранением нет организаторов здравоохранения. И все министры, которые были, это были (такое модное течение) эффективные менеджеры. И до сих по господствует установка, что руководить такими отраслями, в частности здравоохранением, должны те, кто занимается бизнесом, и вообще, здравоохранение — это отрасль экономики и, соответственно, критерий «хорошо» или «плохо» должен оцениваться рублем. Соответственно в той экстренной ситуации, в которой мы оказались, они не способны принимать адекватные решения.

Второе. Перевод здравоохранения на рельсы рынка начался активно в 2010—2014 годах и очень активно этим занимался Владимир Владимирович Путин. Он говорил, что медицина должна войти в рынок, поликлиники должны войти в рынок и, если они окажутся неэффективными, неконкурентоспособными, то должны уступать место. Я тогда задал вопрос: «Что придет другая поликлиника? Конкурентоспособная?» — Ответа не было.

С укреплением материальной эффективности инфекционные койки не представляли интереса. Во время вспышки они нужна, а потом потребность в этом коечном фонде уменьшается. И было прямо сказано Владимиром Владимировичем, что надо сократить коечный фонд. Общий коечный фонд сокращен катастрофически — примерно на 60%! Отдельно инфекционных примерно такая же цифра.

У нас страна огромная, города занимают меньшую территорию, а остальное — это село. А нас селе ключевым является участковая больница — а это, подчеркиваю, ключевое звено в организации первичной медико-санитарной помощи стационарного плана, все остальные больницы — районные, городские — уже в тылу. Это те врачи, которые на передовой: они и атаку останавливают, и в атаку идут. Их (больниц — ред.)много было, но они маломощные — 10−20 коек. С позиции экономической они не эффективны: ну, что такое 15 коек, а надо главврача, хозяйственника, бухгалтера. Поэтому их решили сократить. Их сократили на 99%! Они были стерты как класс с лица Земли.

«СП»: — А в крупных городах?

— В Москве в те же годы была предпринята активная волна оптимизации здравоохранения. Под оптимизацией подразумевалось сокращение специалистов и коечного фонда. Врачей, по-моему, более 10 тысяч сократили. Инфекционных коек осталось около 40%.

Третья неготовность: в системе здравоохранения нет организаторов и нет эпидемиологов — тех, кто считает и расценивают потоки, пропускную способность и прочее. Есть вирусологи, инфекционисты, а эпидемиологов нет. Они (руководство здравоохранением — ред.)решили объединить больных и подозрительных на больных в единый контингент и направлять их в один и тот же стационар. Экономически это может и обосновано, а с профессиональной точки зрения — это преступление.

Хорошо, что коронавирус — не очень опасный вирус. А если бы это была холера?! Это все равно, что объединять и направлять больного с холерой и больного с функциональным расстройством кишечника.

В результате сейчас поток направляемых в стационары превышает раз в 5 численность, кого действительно надо было бы направлять в стационар. Обычно пневмонию в 80% можно лечить дома. Сейчас же весь этот поток больных пневмонией и тех, у кого нет оснований для направления в стационар, направляют в стационар.

Следующее, в чем не готовы оказались — не было памяток для врачей в условиях экстренной ситуации. И решили перестраховаться — и теперь подозрение на коронавирус настолько расширилось, что если участковый, например, приходит и больной говорит, что у него головная боль, то одного этого признака достаточно для зачисления этого человека в число подозреваемых на COVID-19 и направления в стационар. В результате, поток подозреваемых взлетел многократно и это следующая пробка в реальном обслуживании реальных больных.

«СП»: — А как же тесты?

— Это еще одна неготовность — отсутствие адекватных тестов, нет системы контроля над проведением тестирования. И мы тестируем население, тогда как точность наших тестов, грубо говоря, плюс-минус. В результате, из-за несовершенства тестов мы можем захватить 30% здоровых людей, нагнать панику, сказав, что это больные.

«СП»: — Но ведь уверяют, что тесты у нас хорошие.

— Для хороших тестов должна быть структура — например, Центр стандартизации и контроля качества исследований. Во-первых, он готовит специалистов по проведению тестов (а это достаточно ответственная процедура, а во-вторых, он рассылает по всем регионам стандартные тестовые полоски. И никто, давая заключение, не знает какую полоску ему прислали, присылает ответы в Центр, где смотрят насколько качественно проведена диагностика. Если не качественно, значит срочно менять, обучать и так далее. Вот что такое качественный тест. Этого нет. В результате, полный хаос в статистике. Понять, что происходит невозможно. Полный хаос в первичной статистической информации.

«СП»: — Все врачи, судя по тому, о чем пишут многие люди и с чем пришлось столкнуться самой, брошены на коронавирус. Насколько это правильно? Что делать людям с другими проблемами — давление, сердце, радикулит, зуб болит и тому подобное?

— А это и есть полный непрофессионализм в организации медицинской помощи. Правильно, всех врачей бросили и оголили другие направления. Даже в структуре летальности от пневмонии коронавирус, дай Бог, чтобы занимал 10%. А в структуре общей смертности пневмония занимает 5−6 место. А кто сейчас должен заниматься инфарктами, инсультами??? Наступление на одном фланге фронта, а весь остальной фронт оголили.

Нехватка стационаров привела к тому, что сейчас перепрофилируют несколько десятков непрофильных учреждений. И кто будет лечить? Например, Центр проктологии. И туда направят больных. Но там умеют смотреть прямую кишку, полипы, геморрой. Они не специалисты лечить пневмонию, они не в состоянии давать искусственную вентиляцию легких. С другой стороны, из-за перепрофилирования больные остро нуждающиеся, например, в помощи лора не в состоянии ее получить. Вот такой хаос, который, если честно, на уровне преступления.

«СП»: — Насколько эффективны принимаемые властями меры по самоизоляции и прочему? Может вместо жестких мер надо было больше разъяснительной работы проводить?

— Отвечу словам Александра Лукашенко и той практикой, которую он проводит. Он исповедует советскую модель борьбы с такими вирусными проблемами: лежите дома, не собирайтесь большими коллективами, проветривайте помещения, мойте руки. И ситуация ничуть не хуже, чем у нас. Более того, приезжали эксперты ВОЗ, оценили и сказали, что претензий к их системе нет.

Все эти драконовские меры не имеют клинического смысла. Самоизоляция не нужна абсолютно. У нас в прошлом, позапрошлом годах, 10 лет назад такие же точно вспышки сезонных ОРЗ. И не было никакой самоизоляции.

Мы еще не затрагиваем экономические вопросы. Эта остановка производств, инфляция, жизнь резко ухудшается, потребление алкоголя растет.

Источник: https://svpressa.ru/society/article/263794/