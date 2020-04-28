Дж. Кьеза: Безумие хозяев вселенной

Капитализмом современную систему можно назвать только условно, потому что производство товаров, например, стало второстепенной деятельностью экономики. Фундаментальная активность в экономическом плане сейчас — это производство денег. А при производстве денег через деньги, посредством денег социальные классы ничего не значат, они попросту отсутствуют.

Это уже пройденный этап. Дело в том, что капитализм, как это было в XX веке, или во времена, которые люди вспоминают как коммунистические, был именно капитализмом, и тогда ещё на Западе существовал рабочий класс . А сейчас капитализма больше нет. Сейчас другая социально-экономическая и политическая система, которая совершенно не укладывается в понимание людей, живших и сформировавших своё мировоззрение в XX веке.

Безумие хозяев вселенной 7 ноября — годовщина Великой Октябрьской революции, которая ставила целью построение коммунизма. К сожалению, я не вижу никакой перспективы у коммунистического проекта. Я не вижу никакого реального движения к коммунизму, тем более в России. В ближайшие годы мир ожидают большие потрясения, но совершенно другого характера.

А два дня назад, 26 апреля, итальянец скончался в возрасте 79 лет. Кьеза всегда с большой теплотой относился к России. А пессимистичность прогноза во многом связана с тем, что деградация на Западе пока что значительно превосходит уровень таковой в российском обществе.



Деньги создаются в других местах — вне всякой борьбы, усилий, потому что те, кто имеет возможность создать деньги из нуля, не нуждается ни в какой авторизации, ни в каком разрешении, ни в какой системе демократической организации общества.

Сегодня — время так называемых хозяев вселенной, которые определяют будущее миллиардов людей, и при этом речь о демократии уже не идёт. Потому что при ситуации, когда горстка людей управляет миром, о демократии речь идти уже не может.

Нет никакой демократии уже сейчас! Существует определённая церемониальная видимость: где-то можно ещё голосовать, например. Но голосование не имеет никакого значения, потому что люди, которые идут голосовать, не знают, за кого в действительности голосуют: кто стоит за ставленниками, за которых они отдают голоса. И это не демократия, а гигантский обман!

Уже есть такие новые инструменты влияния, как социальные сети, где, например, господин Цукерберг имеет в своём распоряжении два миллиарда потребителей "Фейсбука". Два миллиарда! Это одна треть населения мира. И он может в значительной степени управлять поведением этих двух миллиардов, используя определённые цифровые системы. И ясно, что речь идёт о совершенно другой картине политической борьбы.

Я и не знаю даже, что ждёт в будущем наше поколение и следующее поколение. А уж дальше не могу и загадывать. И уже очевидно, что это будущее будет надвигаться так быстро, что тщетны все попытки его организовать. Оно идёт своим ходом: столь стремительно, что людской разум не будет успевать всё происходящее осознать.

И, учитывая всё это, должен прямо сказать, что никакого коммунистического будущего я не вижу.

Однако не утверждаю, что обязательно произойдёт третья мировая война. Ни я, и никто не может этого сказать. Но если трезво смотреть на факты и тенденции, которые есть в нашем распоряжении, и если суммировать эти данные, то видно, что самый вероятный исход из сложившейся ситуации — это третья мировая. Варианты её могут быть разные.

Сегодняшний мир совершенно несправедлив, и нельзя игнорировать это. (Я использую прежние моральные оценки.) Распоряжение ресурсами, их распределение — это же неправильная, неравная, абсурдная ситуация! Когда очень узкая группа людей фактически распоряжается подавляющей частью ресурсов мира уже сейчас.



И примирение между богатыми и бедными может быть осуществлено только под всеобщим контролем народов и с согласия именно бедных, потому что именно они страдают от несправедливости.



Но не будет этого примирения! И не только не будет примирения между богатыми, которые становятся каждую минуту богаче, чем вчера, и бедными. Не только об этом речь идёт. Если бы речь шла об этом, то не было бы никакой войны, мы бы просто все, кто не относится к хозяевам вселенной, были превращены в скот. Хозяева вселенной не стали бы с нами церемониться.

Непреодолимы противоречия между силами, которые сегодня существуют в виде таких государств, как Россия, Китай, Иран, и этими самыми хозяевами вселенной. Эти непреодолимые противоречия остаются внутри того короткого периода истории человечества, в который мы живём.



То есть среди семи миллиардов населения Земли есть мощные гиганты, которые имеют стратегическое вооружение и высокоэффективные "неотчуждаемые" структуры. Их интересы объективно сталкиваются. А в определённый момент (это понимание придёт в мгновение ока) станет ясно, что ресурсов для всех не будет хватать. И сильнейшие будут стараться отобрать их у остальных.

А всё, что происходит в геополитике (всё, что я вижу), — это подготовка к войне, которая идёт уже сейчас. Чтобы не быть голословным: в Америке имеется достаточный военный потенциал, чтобы развязать войну. Правящая элита там достаточно безрассудна (чтобы не сказать безумна), чтобы это сделать.



Они не считают нужным ни с кем договариваться. Они считают себя хозяевами мира и потому действуют так, чтобы это подтвердить и доказать. Я не думаю, что они будут здраво размышлять на эту тему и одумаются. Эти люди, по моему мнению, не способны ни на какую рефлексию.

Могут произойти, конечно, какие-то экстраординарные катастрофические изменения, которые обезглавят даже эти группы. Может быть. Но это будет не построение нового справедливого общества, нет, это исключено.



Наоборот, вижу возможными ещё более гигантские потрясения типа создания суперчеловека. Развитие технологий происходит с такой скоростью, столь стремительно! Множество ускорений одновременно во всех областях технологического прорыва в настоящий момент: и цифровые коммуникации, и генетика, и нанотехнологии, и искусственный интеллект, — идёт необычайными темпами.



И к чему это приведёт? Хозяева вселенной будут иметь и деньги, и силы, чтобы строить для себя мир — мир суперчеловека. А это означает гибель миллиардов. Может быть, и всего человечества.

Поэтому те, кто не сможет усовершенствовать себя, то есть не могут продлить свою жизнь до 200 лет, то есть нормальные, обыкновенные люди, будут обречены или, когда осознают происходщее, будут сопротивляться изо всех сил. Ведь для них такое положение означает конец. Роботизация означает конец миллиардам людей! Поэтому мой прогноз очень мрачный. Единственный вариант — это появление достаточных сил у кого-то, чтобы испугать этих безумцев. Но это сомнительно.

Недавно Владимир Путин сказал фразу, которая меня сильно впечатлила, меня попросту поразило это выражение: если Соединённые Штаты атакуют Россию, мы все умрём. Но мы умрём как жертва агрессии, как мученики, а они просто сдохнут, не имея даже времени, чтобы покаяться.



Это удивительная фраза для такого очень осторожного человека! Видимо, он тоже думает, что такая опасность существует, предупреждает. Но предупреждение не означает, что те, кому оно адресовано, способны слушать и понимать.

Моя картина будущего именно такова. Но я не настроен тотально пессимистически, потому что история может нам подсказывать выходы, не очевидные сегодня. Интеллектуальные (теоретические) инструменты, которые нам позволили выжить в XX веке — не только политические, но и технологии повседневной жизни — не будут действовать в XXI веке.

Посмотрите на рабочий класс Европы, который уже не считается рабочим классом (то есть он и сам не считает себя рабочим классом), а считается так называемыми потребителями. Они не осознают, что они потребители, но ведут себя именно как потребители.



Молодёжь уже не помнит, что было вчера, не знает, какова была жизнь вчера, не говоря уже об истории. Она смотрит только на экраны. И, значит, исчезает прошлое. А когда люди не имеют прошлого, как они могут думать о будущем? Если у них прошлое не существует в голове, в сознании, не будет у них и будущего. Они уже "отформатированы".

Вопрос в том, как можно спасти от "форматирования" как можно больше людей. Трудная задача, поскольку все средства массовой информации находятся в руках хозяев вселенной. И дойти до сознания, достучаться до двух миллиардов человек и объяснить им, что они находятся в опасности, очень-очень трудно.



И моя мысль — нужно спасти хотя бы определённую, посильную вам группу людей, которые могут находиться в состоянии интеллектуальной активности самостоятельно и разумно. Вот задача.

Но это в любом случае требует нового накопления знаний. Ведь почти все существующие технологии, кроме тех, что находятся в руках России, Китая, в определённом смысле — и Ирана, принадлежат пока что им, этим самым хозяевам.

Джульетто Кьеза



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