Древнейшее послание Человечеству.
08:29. 28 апреля 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/0SLCr1n9J2E
Источник: https://youtu.be/0SLCr1n9J2E
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Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.