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Чем грозит введение режима ЧС в России? (ВИДЕО)

06:00. 28 апреля 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Чем грозит введение режима ЧС в России? (ВИДЕО) | Русская весна

Режим повышенной готовности, который существует сегодня, — это лайт-версия режима ЧС. Что будет, если действительно в России объявят режим ЧС, рассказал в эфире канала «Россия 1» Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. 

Россияне обсуждают, нужно ли вводить в округе режим ЧС вместо действующего режима повышенной готовности. Предприниматели и многие наши соотечественники уверены, что это необходимо, так как при ЧС не нужно будет платить за ЖКХ, людям дадут льготы, а бизнесу — компенсируют простой. Ещё больше возмущает их то, что при текущих обстоятельствах якобы власти не могут заставлять людей сидеть дома и платить штрафы за самоизоляцию.

Как заметил Никита Данюк, что люди, которые создавали эту петицию, сами не читали, что такое ЧП, а что такое ЧС и у них в голове эти понятия спутаны. Ведь в этом случае никаких выплат физическим лицам не предусматривается.

«Согласно закону они действительно могут конституционными мерами вводиться, но по решению властей региональных либо федеральных. С точки зрения закона режим ЧС автоматически не означает то, что каждый человек в нашей стране получит какие-то выплаты», — сказал Данюк.

Второе — бизнес. Бизнес, по словам эксперта, «точно так же не получит никаких субсидий и льгот при режиме ЧС либо по всей стране, либо в отдельном регионе».

Дальше — плата за ЖКХ. При режиме ЧС она не отменяется. Как никто не освобождает людей от выплаты кредитов, приостановления ипотеки. Всё это сохраняется.

«Поэтому те люди, которые считают, что ЧС — это как «манна небесная», которая заставит власти с точки зрения закона идти на определённые меры, они просто сами этот закон не знают», — подчеркнул Данюк.

Другое дело — ЧП. Как он сказал, «это действительно очень суровая мера».

«Во-первых, ЧС может вводиться правительством на территории всей страны, либо в одном регионе. А ЧП — только президентом при одобрении Совфеда. Второе — режим ЧП действует на всей территории нашей необъятной страны. То есть, представьте: одна ситуация в Москве с определёнными ограничительными мерами и другая ситуация — в сельской местности, в маленьких городах, в посёлке на Чукотке. Приостанавливаются действия региональных и местных властей.

Фактически вводятся временные администрации. Гражданская власть и те механизмы правовые, в том числе административные, которые работали худо-бедно, по-разному, они приостанавливаются», — пояснил Данюк.

При этом он подчеркнул, что в случае ЧП вводится комендантский час, а  власть и силовые структуры имеют право использовать имущество, машины, квартиры в своих целях.

«И толко потом, как ЧП пройдёт, через суд и так далее можно будет добиться хоть каких-то компенсаций. Они тоже не автоматические», — пояснил эксперт.

Что касается благосостояния людей, то при режиме ЧП прекращается работа некоторых системообразующих предприятий.

«Бизнес может спокойно сказать: “Мы от своих договоров отказываемся!». Второе — работодатели говорят о том, что «при режиме ЧП мы можем больше не соблюдать наш трудовой договор», что автоматически приведёт к росту безработицы. Но, к сожалению, люди не понимают, что нынешний режим повышенной готовности — в каком-то смысле лайт-версия ЧС и при этом у нас сохраняется свобода передвижения, у нас нет таких жёстких ограничений.

С точки зрения влияния на экономику нынешний режим самоизоляции, который, конечно, не совершенен, который, конечно, наносит ущерб и психологический, и финансовый, он намного лучше и эффективнее, чем режим ЧП», — поделился Данюк.

Призывы со стороны отдельных лиц ввести ЧП — это, на его взгляд, «попытка просто манипулировать общественным сознанием».

«Самое главное, что мы в режиме повышенной готовности постепенно приспосабливаемся, с одной стороны. А с другой стороны — эпидемиологическая обстановка становится лучше. Вот если бы был режим ЧП, то не факт, что всё было бы именно так», — добавил Данюк.

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На видео с 00:03:03

Источник: https://rusvesna.su/news/1588008255

Метки: Новости

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