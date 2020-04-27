Сводки от ополчения Новороссии 27 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня.

На славяносербском направлении боевики 93-й бригады по приказу преступника Брыжинского подвергли обстрелу из стрелкового оружия районы н. п. Смелое и Желобок.

На попаснянском направлении с позиций 30-й ОМБр из минометов калибра 82 мм был обстрелян н. п. Золотое-4, повреждения получили два жилых домостроения по адресам: уд. Почтовая, д.24 и д.26.

Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

Стоит отметить, что 23 апреля наша разведка отмечала размещение шести БМП-1 и двух 82-мм минометов 2Б14 30-й ОМБр ВСУ на попаснянском направлении в районе н. п. Золотое. Мы не исключаем, что именно из этого вооружения боевики ВСУ обстреливают населенные пункты Республики.

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Несмотря на договорённости о перемирии, командование «ООС» продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов на подконтрольной территории.

Так, в зоне ответственности 59-й бригады ВСУ вблизи н. п. Троицкое нашей разведкой обнаружено пять боевых бронированных машин.

В н. п. Новозвановка отмечено размещение одной боевой машины пехоты и двух боевых бронированных машин.

Кроме того, 24 апреля на блокпосту ВСУ на окраине н. п. Попасная наблюдателями ОБСЕ был выявлен факт разгрузки четырех ящиков с противопехотными минами МОН-90.

Прибывший не вовремя патруль СММ ОБСЕ попытался задокументировать факт наличия мин у военнослужащих ВСУ, на что каратели из 30-й бригады ответили грубой нецензурной бранью на английском языке и требованием немедленно покинуть район.

Тревога бойцов ВФУ связана с жестким требованием командования бригады о недопущении раскрытия факта использования противопехотных мин, т. к. в соответствии со ст. 1 Международной конвенцией 1997 года «О запрете противопехотных мин» Оттавской конвенцией, которую Украина подписала в 2005 году и ратифицировала 1 июня 2006 года, данные мины должны быть полностью уничтожены и не допускаются к использованию. О выполнении требований международного договора Украина неоднократно отчитывалась перед ООН.

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В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на Украине, в том числе в зоне проведения карательной операции, министр обороны Украины Таран издал указ о мобилизации граждан с медицинским образованием для дальнейшего убытия в зону «ООС» в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Данный указ является дополнением к плану, утверждённому 7 апреля, в соответствии с которым для противодействия распространения коронавируса уже привлечено двадцать пять тысяч военнослужащих ВСУ и НГУ.

План предусматривал развёртывание в сухопутных войсках ста пятидесяти изоляторов на четыре тысячи койко-мест.

На данный момент изоляторы переполнены, в связи с чем для размещения инфицированных военнослужащих используются гражданские медицинские учреждения.

Также, в соответствии с планом, в зоне «ООС» формируется пятьдесят семь врачебно-сестринских бригад для оказания неотложной медицинской помощи.

В районных и областных военных комиссариатах Украины проводятся штабные тренировки по уточнению приписного состава, имеющего медицинское образование. Мобилизация вызвала волну протестов среди граждан, ставших жертвами тоталитарной политики киевской власти. Отмечаются многочисленные случаи уклонения граждан от мобилизации.

Так, по данным наших источников, граждане подлежащие призыву платят взятку в военных комиссариатах Украины в размере двадцати тысяч гривен чтобы избежать ссылки в зону «ООС».

По многочисленным сообщениям медицинских работников, которым не удалось избежать мобилизации, приём инфицированных военнослужащих осуществляется круглосуточно, при этом в медицинских учреждениях отсутствуют элементарные средства защиты и дезинфекции.

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В связи с увеличением количества заболевших военнослужащих ОРВИ, пневмонией и коронавирусной инфекцией, командование «ООС» направило в штабы ОТГ «Восток» и «Север» указания по привлечению медицинского персонала частей и соединений к показным занятиям, которые будут проходить в период с 27 по 30 апреля на базе 57-й бригады.

В ходе составления списков участников показных занятий было выявлено, что военнослужащие 30-й бригады ВФУ, занимающие должности военных фельдшеров и санитарных инструкторов, не имеют соответствующего медицинского образования.

Установлено, что трое санитарных инструкторов соединения имеют кулинарное образование.

Медицинский персонал 93-й бригады отказывается участвовать в показных занятиях в связи с угрозой заражения коронавирусом, так как 57-я бригада, на базе которой запланировано провести занятия, лидирует по количеству инфицированных Covid-19. На данный момент в соединении выявлено девяносто четыре инфицированных военнослужащих.

Военнослужащие 93-й бригады привлекаемые к занятиям требуют проведения тестов на коронавирус перед отправкой в 57-ю бригаду, о чем открыто заявили командиру бригады Брыжинскому. Комбриг пытался замотивировать медицинских работников обещанием дополнительных выплат, однако военнослужащие не поверили уговорам Брыжинского, за которым в соединении давно закрепилась репутация лжеца.

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В силовых ведомствах Украины продолжается распространение коронавирусной инфекции.

Так, по данным наших источников в государственной пограничной службе Украины, за последнюю неделю выявлено двадцать три новых случая заражения коронавирусом.

Первые заражённые пограничники были из числа сотрудников ГПС на пункте пропуска аэропорта «Борисполь». Командование ГПС проводит мероприятия по изоляции инфицированных военнослужащих.

Так, 25 апреля в отношении военнослужащего ГПС старшего прапорщика Мейхер было возбуждено уголовное за нарушения карантинных мер и намеренное заражение коронавирусом дежурной смены пункта пограничного контроля в Черновицкой области.

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Военно-политическое руководство Украины продолжает проведение информационно-пропагандистской кампании, направленной на повышение престижа службы в рядах ВФУ.

С целью демонстрации вышестоящему командованию результатов успешного выполнения мероприятий кампании командиры бригад ВФУ путём шантажа заставляют солдат срочной службы подписывать контракт с МО Украины.

Особенно преуспели в агитации военнослужащих командир 79-й ОДШБр полковник Курач и командир 17-й ОТБр Дрибохонд.

Так, по данным наших источников, на 241-м общевойсковом полигоне «Алешковские пески» в Херсонской области проходило боевого слаживание данных соединений.

В ходе слаживания военнослужащим были намеренно созданы невыносимые условия существования. Солдат срочной службы не кормили, вынуждая подписать контракт.

Ответственными за подписание контракта были назначены заместители командиров соединений по морально-психологическому обеспечению полковник Луценко и подполковник Сушко.

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Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВФУ в зоне карательной операции.

Так, по данным наших источников, в ходе проведения занятий по огневой подготовке в подразделениях 30-й бригады ВФУ, вследствие нарушений требований безопасности и низкой квалификации руководителя занятия, двое военнослужащих солдат Дзядук и старший солдат Порывай получили ранения различной степени тяжести.

Боевики выполняли норматив по метанию боевых гранат.

Из-за отсутствия оборудованного укрытия обучаемых задело осколками в результате неудачного броска рядового Порывай. Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Доклад в вышестоящий штаб о происшествии командир бригады Гараз не произвел, а представил ранения военнослужащих как полученные в результате обстрела.

Всего за прошедшую неделю небоевые потери ОТГ «Север» составили трое погибшими и двадцать шесть ранеными.

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