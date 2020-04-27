«Союзники об этом умалчивают»: что стояло за встречей на Эльбе в 1945-м

Маршал Иван Конев пригласил к себе командующего американской группировкой генерала Омара Брэдли. По пути в советский штаб американский военачальник отметил, как четко и грамотно девушки-регулировщицы направляли транспортные потоки.

Генерал Брэдли подарил Коневу автомат и джип «Виллис», сказав в шутку, что будет выплачивать деньги за него следующие 20 послевоенных лет.

Американец вспоминал: «Русские офицеры встретили нас шумно и весело. Водка и бесконечные тосты за Победу свалили с ног многих генералов и офицеров — и советских, и американских».