Почему предложение Глазьева о “налоге Тобина” вызвало беспрецендентную реакцию в ЦБ

На этой неделе наш финансовый олимп погрузился в информационный скандал. Катализатором выступил известный экономист Сергей Глазьев.

До октября прошлого года он был советником на шего Президента по экономическим вопросам. Сейчас Глазьев представляет Россию в Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК). ЕЭК занимается вопросами интеграции России белоруссии и Казахстана.

Надо сказать, что Глазьев давно критикует нынешнюю финансовую и экономическую власть за неправильный курс и выступает оппонентом либеральных решений в этой сфере. В своем докладе о преодолении кризисных явлений на пространстве ЕАЭС он предложил ввести так называемы "Налог Тобина" на валютные операции.

Для справки:

Выражаясь по простому, экономист предлагает взимать налог при валютных операциях на бирже.

Например хочет западный спекулянт продать доллары за рубли в России - платит налог.

Вот как выглядят предложения Глазьева в первоисточнике

Предложения С.Глазьева, вырезка из доклада

Выделенное красным и можно назвать "налогом Тобина".

Данное предложение вызывало буквально паническую реакцию в Банке России. Вместо конструктивного спора и профессиональной дискуссии в ЦБ написали "кляузу" (письмо) в Минэкономразвития, где попросили унять пыл и коммуникационную активность Глазьева. Надо сказать, что еще никогда в новейшей истории России ЦБ не жаловался Президенту или в Правительство на чиновника. А тут на тебе - беспрецедентный шаг, можно сказать отчаяния.

Похоже, что по-существу сказать особо нечего.

Что же так не понравилось Эльвире Сахипзадовне в предложениях Глазьева?

1. Облигации ОФЗ

Не секрет, что западные инвесторы держат до 30% ОФЗ (облигаций федерального займа). Т.е. у них была валюта они ее продали и купили за рубли ОФЗ. При продаже ОФЗ и обратной конвертации в валюту они (при введении налога) должны будут заплатить этот налог.

Т.е. в данном случае речь может идти о потерях иностранных инвесторов.

2. Дивиденды по акциям

Практически половина акций нашего Сберегательного банка принадлежит иностранцам и в первую очередь англо-саксам. Получив дивиденды в рублях они тоже будут обменивать ее на валюту и платить налог.

Понятно, что под это налогообложение подпадут все иностранные держатели акций российских компаний. Среди которых кстати полно наших доморощенных олигархов, оформивших акции на свои офшорные компании за рубежом.

Всем им пришлось бы платить этот налог при покупке валюты.

Аргумент ЦБ

На самом деле эта тема не в первый разв возникает. ЦБ всегда приводил один и тот же аргумент - такой налог ухудшает наши возможности по привлечению инвестиций.

В теории - Да, это так. Но у нас, простите санкции - нам по большому счет никто денег не дает. А в период полномасштабного кризиса - привлечение реальных зарубежных инвестиций сродни утопии.

Судя по всему, понимая, что железобетонных аргументов против идеи Глазьева на сегодня нет в ЦБ и решили сделать "асимметричный" ответ - написали "кляузу" в Правительство. По другому это назвать не получается.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/fintonkosti/pochemu-predlojenie-glazeva-o-naloge-tobina-vyzvalo-besprecendentnuiu-reakciiu-v-cb-5ea1346d97c2995b763d605b