ПАСХА у Славян. Виктор Максименков. Часть 2

... К – это указатель. Кажет. Пасха – день выпечки пасхи в пасочках в форме... и пальмой; отожествляется с римской Викторией. Ник (название мужского) - строительная ... неопоповство и отрицанием породило понятие славЯн. Много интересных понятий существует. Ушкуйник...
... К – это указатель. Кажет. Пасха – день выпечки пасхи в пасочках в форме... и пальмой; отожествляется с римской Викторией. Ник (название мужского) - строительная ... неопоповство и отрицанием породило понятие славЯн. Много интересных понятий существует. Ушкуйник...
...семиотической школы, занимался историей восточных славян и Византии. Признан великим российским...острова) Ra – Солнце. Рапануи (о. Пасхи) Ra – Солнце. Мангарева (Полинезия) ... регалиями и научными звания – Виктор Живов о многовековых трудах лингвистов...
... суеверия своих отцов». Также академик Виктор Николаевич Лазарев говорил, что: «... одних великих праздников, не считая Пасхи, - двенадцать, остальных и не ..., приближенный к Рождеству, не отторгался славянами. С построением городов, индустриализацией и...
Пасха – у иудо-христиан. У славян – П А С Х Е Т Ъ. ПАСХЕТЪ: «Путь АСами Ходяше Есть Твердо Ъ (сотворяша), т.е. Путь, по которому шли Боги» – день памяти о 15 летнем переселении наших Великих Предков из Даарии в Рассению и Беловодье. Память о том, как Предки наши в 16-ое лето славили всех Богов и жреца Спаса за спасение от Потопа Великого.
Праздничное Славление состоится 6 апреля (среда) в 18:00.
Первый Великий Потоп на Мидгард-Земле произошёл в результате уничтожения её луны Лели, на которой сосредоточились представители тёмных сил из Пекельного мира — Кощеи для вторжения на Мидгард.
Светлый Бог — Даждьбог Тарх, Перунов Сын, прибывший с Ингард-Земли, не позволил Кощеям напасть на Мидгард-Землю. Он нанёс удар по Леле и уничтожил силы тьмы, но при этом разрушилась луна Леля…