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ПАСХА у Славян. Виктор Максименков. Часть 2

17:05. 27 апреля 2020 78 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TKBL9AEmYK0

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 30135 26193
    Вячеслав 27 апреля 2020 в 18:50

    Пасха – у иудо-христиан. У славян – П А С Х Е Т Ъ. ПАСХЕТЪ: «Путь АСами Ходяше Есть Твердо Ъ (сотворяша), т.е. Путь, по которому шли Боги» – день памяти о 15 летнем переселении наших Великих Предков из Даарии в Рассению и Беловодье. Память о том, как Предки наши в 16-ое лето славили всех Богов и жреца Спаса за спасение от Потопа Великого.
    Праздничное Славление состоится 6 апреля (среда) в 18:00.
    Первый Великий Потоп на Мидгард-Земле произошёл в результате уничтожения её луны Лели, на которой сосредоточились представители тёмных сил из Пекельного мира — Кощеи для вторжения на Мидгард.
    Светлый Бог — Даждьбог Тарх, Перунов Сын, прибывший с Ингард-Земли, не позволил Кощеям напасть на Мидгард-Землю. Он нанёс удар по Леле и уничтожил силы тьмы, но при этом разрушилась луна Леля…

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