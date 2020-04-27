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Останки “Армении”

21:30. 27 апреля 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Первые кадры найденного специалистами МО РФ теплохода "Армения", который был потоплен нацистским торпедоносцем в 1941 году, в результате чего погибло https://colonelcassad.livejournal.com/3052876.html огромное количество людей, многократно превзойдя число жертв на "Титанике". "Армения" была найдена https://colonelcassad.livejournal.com/5814821.htmlна глубине 1,5 километра в 18 милях от побережья.



"Армения" вернулась из небытия и теперь мы знаем место ее упокоения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5824436.html

Метки: 1941, армения, великая отечественная война, Видео, война на море, крым, подводная археология, ялта

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