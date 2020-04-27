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Новости Украины и Новороссии 27 апреля 2020

09:54. 27 апреля 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Украинский каратель избил ветерана ВОВ за георгиевскую ленту и расстрелял осудивших его сослуживцев

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В Совфеде предрекли Украине «прощание с Донбассом»

В Совфеде предрекли Украине «прощание с Донбассом» | Русская весна

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что конфликт на Донбассе будет заморожен президентом Украины Владимиром Зеленским, так как Киев не в состоянии вернуть контроль над регионом.

«Зеленский в своём политспектакле обещает вернуть Донбасс в лоно Украины, но этого можно не опасаться. Он этого сделать не способен», — написал он в Twitter.

Пушков отметил, что «Киев не готов даже обсуждать особый статус Донбасса, а это означает замораживание конфликта Зеленским».

«Название спектакля — „Прощание с Донбассом”», — резюмировал сенатор.

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Если судей не устраивают угрозы – пусть увольняются

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«Мы здесь будем жить», — Лукашенко призвал восстанавливать Чернобыльскую зону (ВИДЕО)

«Мы здесь будем жить», — Лукашенко призвал восстанавливать Чернобыльскую зону (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Александр Лукашенко заявил, что пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС территории Белоруссии нужно продолжать реабилитировать, поскольку они пригодны для проживания. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«В былые времена, приезжая сюда, когда я начинал говорить о чернобыльцах — что мы бедные, люди это спокойно воспринимали, но большинство соглашались. Сегодня люди понимают, и я тоже, что на этой земле можно жить, нужно жить.

И самое главное — мы здесь будем жить», — сказал он.

При этом Лукашенко утверждает, что у местного населения есть понимание того, что нужно делать с пострадавшими территориями.

«Я приехал сюда, чтобы посмотреть, как возрождаются эти земли.

Если сказать честно, то у меня не сложилось впечатления — хорошо или плохо. У меня впечатление одно, что мы возрождаемся», — подчеркнул он.

Напомним, сегодня исполнилось 34 года с тех пор, как на Чернобыльской атомной электростанции произошла масштабная авария.

Катастрофа 1986 года считается крупнейшей за историю атомной энергетики по количеству пострадавших, последствиям для людей и экономическому ущербу.

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Метки: важное, компиляция

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