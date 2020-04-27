Новости Украины и Новороссии 27 апреля 2020
- 09:53 Украинский каратель избил ветерана ВОВ за георгиевскую ленту и расстрелял осудивших его сослуживцев.
- 01:00 В Совфеде предрекли Украине «прощание с Донбассом».
- Вчера 20:11 Если судей не устраивают угрозы – пусть увольняются.
- Вчера 19:53 «Мы здесь будем жить», — Лукашенко призвал восстанавливать Чернобыльскую зону (ВИДЕО).
Украинский каратель избил ветерана ВОВ за георгиевскую ленту и расстрелял осудивших его сослуживцев
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В Совфеде предрекли Украине «прощание с Донбассом»
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что конфликт на Донбассе будет заморожен президентом Украины Владимиром Зеленским, так как Киев не в состоянии вернуть контроль над регионом.
«Зеленский в своём политспектакле обещает вернуть Донбасс в лоно Украины, но этого можно не опасаться. Он этого сделать не способен», — написал он в Twitter.
Пушков отметил, что «Киев не готов даже обсуждать особый статус Донбасса, а это означает замораживание конфликта Зеленским».
«Название спектакля — „Прощание с Донбассом”», — резюмировал сенатор.
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Если судей не устраивают угрозы – пусть увольняются
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Мы здесь будем жить», — Лукашенко призвал восстанавливать Чернобыльскую зону (ВИДЕО)
Президент Александр Лукашенко заявил, что пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС территории Белоруссии нужно продолжать реабилитировать, поскольку они пригодны для проживания. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«В былые времена, приезжая сюда, когда я начинал говорить о чернобыльцах — что мы бедные, люди это спокойно воспринимали, но большинство соглашались. Сегодня люди понимают, и я тоже, что на этой земле можно жить, нужно жить.
И самое главное — мы здесь будем жить», — сказал он.
При этом Лукашенко утверждает, что у местного населения есть понимание того, что нужно делать с пострадавшими территориями.
«Я приехал сюда, чтобы посмотреть, как возрождаются эти земли.
Если сказать честно, то у меня не сложилось впечатления — хорошо или плохо. У меня впечатление одно, что мы возрождаемся», — подчеркнул он.
Напомним, сегодня исполнилось 34 года с тех пор, как на Чернобыльской атомной электростанции произошла масштабная авария.
Катастрофа 1986 года считается крупнейшей за историю атомной энергетики по количеству пострадавших, последствиям для людей и экономическому ущербу.
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