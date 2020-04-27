Новости Украины и Новороссии 27 апреля 2020

Президент Александр Лукашенко заявил, что пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС территории Белоруссии нужно продолжать реабилитировать, поскольку они пригодны для проживания. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«В былые времена, приезжая сюда, когда я начинал говорить о чернобыльцах — что мы бедные, люди это спокойно воспринимали, но большинство соглашались. Сегодня люди понимают, и я тоже, что на этой земле можно жить, нужно жить.

И самое главное — мы здесь будем жить», — сказал он.

При этом Лукашенко утверждает, что у местного населения есть понимание того, что нужно делать с пострадавшими территориями.

«Я приехал сюда, чтобы посмотреть, как возрождаются эти земли.

Если сказать честно, то у меня не сложилось впечатления — хорошо или плохо. У меня впечатление одно, что мы возрождаемся», — подчеркнул он.

Напомним, сегодня исполнилось 34 года с тех пор, как на Чернобыльской атомной электростанции произошла масштабная авария.

Катастрофа 1986 года считается крупнейшей за историю атомной энергетики по количеству пострадавших, последствиям для людей и экономическому ущербу.

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