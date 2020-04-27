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Летальных исходов в Белоруссии меньше, чем при обычном гриппе

14:48. 27 апреля 2020 25 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Белоруссия со своим особым путём крепко застряла костью в горле у функционеров ВОЗ. Их логика понятна, если и дальше позволить Белоруссии существовать вне мировой пандемии и всеобщего карантина, то остальных начнут терзать смутные сомнения - какого чёрта мы устроили этот карантин для собственных граждан и вогнали свои страны в экономический коллапс?

Пока западные соседи и Россия находятся в закрытом эпидемиологическом режиме, в Белоруссии практически нет карантина. Границы открыты, кафе и рестораны работают, дети должны вернуться в школы с каникул.

Нельзя сказать, что в Белоруссии всё идет замечательно, проблемы с коронавирусом есть. Но уже сейчас на примере Белоруссии ясно, что отсутствие карантина в этой стране не привело к стремительному распространению вируса среди её граждан. Нет никакого роста числа зараженных в геометрической прогрессии. Нет никаких проблем с перегрузкой медучреждений, нехваткой ИВЛ и медперсонала. Но самое главное - уровень летальности от вируса по Белоруссии ниже чем у сезонного гриппа.

Сейчас Белоруссия находится на том же этапе эпидемических порогов при которых из Италии понеслись на весь мир истерические репортажи с лакированными гробами, которые вывозят колоннами армейских грузовиков. Из Испании при аналогичных показателях нам присылали фотографии умирающих стариков, лежащих в больничных коридорах на полу.

Так что любимый довод секты свидетелей коронавируса - нужно подождать еще недельку и тогда начнётся... Уже не начнётся.

Скептики могут попытаться обвинить Лукашенко в попытке скрыть масштабы заражения и летальных исходов, но и тут мимо. У специалистов ВОЗ была возможность убедиться и сверить все клинические показатели по Белоруссии. В итоге им пришлось признать, что ситуация стабильная. Раздав парочку ненужных советов про необходимость физического дистанцирования, информирование населения и карантин для инфицированных, которые в Белоруссии и так выполняются, миссия ВОЗ улетела, так и не добившись от Лукашенко введения карантина.

Вот, как оценил их визит сам Лукашенко:

«Они (ВОЗ — Ред.) к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час...»

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были… Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус...»

«Если положение дел будет меняться в худшую сторону (я ничего не исключаю, уже переживаю за любой шорох), то мы подключим резервы. У нас их достаточно», — заявил Лукашенко.

И ситуация в Санкт-Петербурге 

 
Носителями коронавируса являются не только больные с подтвержденным диагнозом, но и почти половина жителей Санкт-Петербурга, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по северной столице в понедельник Елизавета Скорынина.

"Сейчас почти 50% горожан являются бессимптомными носителями вируса COVID-19, потому что идет такое заражение", - подчеркнула Скорынина, сославшись на заявление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Говоря иначе, и безо всякого карантина эпидемия прошла положенный путь, и если половина пятимиллионного города уже переболела, а трупов вповалку на улицах не наблюдается, то все идёт по плану. И совершенно не нужно было уничтожать экономику города и страны: коллективный иммунитет выработался и без этого идиотизма. Кого точно нужно изолировать, так это невменяемое руководство страны и всю вертикаль, принимающих смертельно опасные решения.

Кроме того, если половина жителей Петербурга уже переболели или болеют в бессимптомном виде, то чем это все отличается от стандартной сезонной эпидемии ОРВИ, сказать становится все сложнее. А уж объяснить, на основании чего в стране происходят откровенно безумные события, скорее всего, невозможно вообще. Единственное объяснение - власть настолько некомпетентна, что принимаемые ею решения совершенно перестали соответствовать реальным проблемам и угрозам.

 

Источник: https://argumenti.ru/zharkoye_iz_blogov/2020/04/662839

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