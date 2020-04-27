Краснову — памятник, Голод и гастарбайтеры, Батюшки — к праотцам // Галопом по Европам #200
В этом выпуске:
- За выходные в России плюс 18,5 тысяч заболевших. Всего – 87 147 человек, это больше чем в Китае – там в пик эпидемии было 83 тысячи заразившихся;
- В Роспотребнадзоре призвали россиян провести майские праздники дома, иначе будет новый всплеск заболеваний;
- Духовник Поклонской схиигумен Сергий проклял тех, кто закрывает храмы, назвал эпидемию выдумкой и призвал не отсиживаться в самоизоляции, а садить картошку и ходить в церковь;
- Лукашенко тоже уверен – от карантина нет никакой пользы, а те, кто пересидит первую волну эпидемии, попадут под вторую;
- Верховный суд поддержал Центробанк и заявил, что вынужденные выходные не дают заёмщикам права на отсрочку по кредитам;
- Число безработных в России может вырасти в шесть раз, до почти 5,5 миллионов человек – посчитали в Высшей школе экономики;
- АвтоВАЗ снова останавливает работу – конвейеры встанут с 29 апреля по 18 мая;
- ОПЕК надеется, что к середине года нефть будет стоить около 40 долларов;
- Руководство Эйрбас заявило, что компания оказалась на грани выживания и предупредило работников о возможной новой волне сокращений;
- Индийская налоговая предложила ввести налог на сверхбогатых, чтобы компенсировать потери от кризиса;
- Минобороны сообщает – с марта по конец апреля коронавирусом заразились почти 900 военнослужащих;
- МГУ готовит самую масштабную реформу в новейшей истории;
- Телеведущий Киселев заявил, что в стране непропорционально много памятников и памятных досок Ленину — больше 100 000.
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