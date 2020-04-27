Краснову — памятник, Голод и гастарбайтеры, Батюшки — к праотцам // Галопом по Европам #200

В этом выпуске:

- За выходные в России плюс 18,5 тысяч заболевших. Всего – 87 147 человек, это больше чем в Китае – там в пик эпидемии было 83 тысячи заразившихся;

- В Роспотребнадзоре призвали россиян провести майские праздники дома, иначе будет новый всплеск заболеваний;

- Духовник Поклонской схиигумен Сергий проклял тех, кто закрывает храмы, назвал эпидемию выдумкой и призвал не отсиживаться в самоизоляции, а садить картошку и ходить в церковь;

- Лукашенко тоже уверен – от карантина нет никакой пользы, а те, кто пересидит первую волну эпидемии, попадут под вторую;

- Верховный суд поддержал Центробанк и заявил, что вынужденные выходные не дают заёмщикам права на отсрочку по кредитам;

- Число безработных в России может вырасти в шесть раз, до почти 5,5 миллионов человек – посчитали в Высшей школе экономики;

- АвтоВАЗ снова останавливает работу – конвейеры встанут с 29 апреля по 18 мая;

- ОПЕК надеется, что к середине года нефть будет стоить около 40 долларов;

- Руководство Эйрбас заявило, что компания оказалась на грани выживания и предупредило работников о возможной новой волне сокращений;

- Индийская налоговая предложила ввести налог на сверхбогатых, чтобы компенсировать потери от кризиса;

- Минобороны сообщает – с марта по конец апреля коронавирусом заразились почти 900 военнослужащих;

- МГУ готовит самую масштабную реформу в новейшей истории;

- Телеведущий Киселев заявил, что в стране непропорционально много памятников и памятных досок Ленину — больше 100 000.





_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/donate/

_______________________________________________





Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com





Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B6Uo1ossfaM