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Что если «Гостью из будущего» снял бы Голливуд?

09:40. 27 апреля 2020 80 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Вы никогда не задумывались, почему все страны мира выглядят так, как будто это регионы одного и того же государства? Одна архитектура, один язык, одни и те же магазины, один и тот же стиль в одежде, одинаковые телешоу, одно и то же кино… Почему мы всё чаще празднуем так называемые международные праздники и забываем свои собственные?

Кто-то скажет, что это просто совпадение, кто-то отмажется, что это логично в наш информационный век, когда между государствами стираются границы, глобализация и всё такое.

При этом мало кто может ответить на вопрос, почему слияние таких разных стран происходит не в случайном порядке, а все страны движутся в одном и том же направлении, почему движутся к одному эталону, и кто его вообще создаёт? Одно из самых эффективных, но ненавязчивых средств внедрения нужных социальных установок – это, конечно, фильмы, книги, музыка, одним словом, искусство.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/7FnXtd0c8Go/

Метки: аналитика, технологии

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