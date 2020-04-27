ЧерноБог это Сатана?
17:05. 27 апреля 2020 125 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Подобно тому, как золото очищается огнём, так и моя душа очищается океаном и одиночеством.
Чем то он мне напоминает Вячеслава нашего.
Много слов, и много бессвязного.
Чернобог и Белобог – это тот же Сет и Гор в мифологии Египта.
По сути же это один человек, в котором борется светлое созидательное и темное разрушительное.
Боги не создали мир по Библии, они были “сынами Божьими”, если говорить дословно, которые брали в жены “дочерей человеческих”.
И от них нарождались полубоги – люди с иной генетикой и мощным энергетическим потенциалом.
И Библия о том и говорит – дети “сынов Божьих” и “дочерей человеческих” дали потомство, в котором процветали магия, идолопоклонничество и разврат.
За что и получили, по той же Библии, Потоп.
И лишь Ной остался верен учению светлому и за то был спасен, но Ной, исходя из выше сказанного по Библии – полубог.
Боги – это физически существовавшие личности, настолько же физические, как и ваджра Богов – ручное оружие, сродни “мечу джедая”.