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Банковская паника, «Альянс врачей», гречки хватит всем

17:06. 27 апреля 2020 130 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога обсуждались интересные вопросы: кто и зачем сеет панику на банковском секторе, почему ООН предрекла голод 30 странам, и стоит ли закупаться гречкой, а также деятельность филиала «Белых касок» на территории России — липовой организации «Альянс врачей», которая, совершенно случайно, создана личным врачом Навального и работает в иностранных интересах.

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/bankovskaja-panika-aljans-vrachej-grechki-hvatit-vsem-115066

Метки: блог, Видео

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