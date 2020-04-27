Банковская паника, «Альянс врачей», гречки хватит всем
В новом выпуске видеоблога обсуждались интересные вопросы: кто и зачем сеет панику на банковском секторе, почему ООН предрекла голод 30 странам, и стоит ли закупаться гречкой, а также деятельность филиала «Белых касок» на территории России — липовой организации «Альянс врачей», которая, совершенно случайно, создана личным врачом Навального и работает в иностранных интересах.
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- 30 сребреников Горбачева, Крым и гибель царской семьи
- Эпидемия как повод для нового мирового кризиса
- ОПЕК+ итоги, бензин дешевле нефти и «ножки Буша»
- Чем заниматься на самоизоляции
- Британская монархия, эпидемия и восторги либералов
- Когда отмечать День Победы над Японией
- «Гумпомощь» Вашингтону и отказ вывозить своих
- Биологическое оружие, Лукашенко и уроки истории
- Кому нужна новая «великая депрессия»
- О мерах, предложенных президентом России
- Генезис Второй мировой — геополитика «царя горы»
- Должна ли Россия помогать Италии
- Новый мировой кризис 2020 и уроки истории
- Новые вызовы 2020 и скрытые угрозы экономике
- Кто против Путина и поправок в Конституцию
- Кто обвалил цены на нефть, 1985=2020
- «Черные лебеди» и новый мировой кризис 2020
- Нефтяной гамбит Путина, цены на нефть и курс рубля
- «Обнуление» сроков и «принципиальность» КПРФ
- Недвижимость за рубежом, Тиньков и Конституция
Источник: https://nstarikov.ru/bankovskaja-panika-aljans-vrachej-grechki-hvatit-vsem-115066