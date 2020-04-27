Апрельский Лукашенко «пользуется моментом».

Простят ли белорусскому президенту коронавирус-диссидентство, даже если он дрейфует на Запад?

В последних числах марта стало известно, что Национальный банк и правительство Беларуси ведут переговоры с Международным валютным фондом о «быстром кредите» (МВФ заявил о готовности дать денег развивающимся странам для преодоления последствий эпидемии коронавируса). В пресс-службе белорусского Минфина подтвердили, что «Европейским департаментом МВФ уже принято положительное решение в отношении предоставления финансирования Беларуси» и исполнительный совет Фонда рассмотрит этот вопрос до конца апреля. Белоруссия просит у МВФ 900 млн долларов США, которые могут быть получены в 2020 году или в течение двух лет.

Пообещал помочь Беларуси и Всемирный банк – выделить экстренный заём в размере 90 млн евро на закупки через ООН средств защиты, тест-систем, аппаратов УЗИ, ИВЛ, кислородных концентраторов и реанимобилей. Кроме того, белорусские власти попросили на нужды здравоохранения 50 млн евро у Европейского инвестиционного банка, а вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что белорусским госбанкам необходим 1 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки наиболее пострадавших секторов экономики; вице-премьер также надеется на дополнительные займы для государственных организаций, которые терпят убытки (например, «Белавиа»). Напомним, в прошлом году ЕБРР кредитовал Беларусь на сумму 390 млн евро, в нынешнем плановые кредитные проекты оцениваются в сумму 400 млн евро. Сверх этого белорусское правительство просит у ЕБРР ещё миллиард (плюс займы для пострадавших госорганизаций).

Что касается сотрудничества с ЕАЭС в плане финансовой помощи, здесь отношения складывались несколько иначе, чем с западными фондами, где Минск выглядит просителем, а условия ставят кредиторы. Президент РБ на заседании Высшего Евразийского экономического совета помощи не просил – он привёл в пример союзникам «все международные финансовые организации, в том числе МВФ», которые, по словам Лукашенко, «оперативно приняли решения об упрощённом порядке предоставления помощи» и потребовал, чтобы такая же задача была поставлена перед Евразийским фондом стабилизации и развития. «Это могут быть суверенные займы, стабилизационные кредиты, грантовые средства на поддержку здравоохранения. При этом Евразийский банк развития мог бы также поддержать своих заёмщиков путём реструктуризации долгов по реализуемым проектам, предоставления льготного финансирования по точечным вопросам, проработки дополнительных механизмов льготного реагирования» – так, по мнению Лукашенко, должна быть выстроена работа ЕФСР и ЕБР. Здесь, видимо, условия положено ставить кредитуемым.

Днями в Бобруйске на предприятии «Славянка», которое производит средства защиты (в частности, медицинские маски), Лукашенко подтвердил, что МВФ, ЕБРР и Всемирный банк окажут Белоруссии помощь: «Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды – именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его».

Ключевые слова здесь – «пользуясь моментом». До этого самого «момента» Беларусь брала у МВФ кредиты только в середине 90-х (1993-1995 гг.) и в 2009-2010 годах. Их общий объём около 3,8 млрд долларов. В последние годы речь о том, чтобы снова завязать отношения с МВФ, заводилась неоднократно, но Лукашенко не хотел ставить под удар кредиторов социалку: всем хорошо известно, выполнения каких условий требует Фонд. Но тут пришёл «момент» в виде коронавируса, который и стал для Минска предлогом для налаживания сотрудничества с МВФ. Только предлогом, поскольку Лукашенко выбрал свой путь борьбы с вирусом: он публично назвал эпидемию «коронапсихозом» и не стал объявлять всеобщий карантин.

Злые телеграм-языки поговаривают, что президент РБ не прислушался даже к Си Цзиньпину, посоветовавшему ему обратить внимание на рекомендации ВОЗ. Они же утверждают, что аналитику для главы белорусского государства верстают эксперты близкого к министру иностранных дел Владимиру Макею Центра стратегических и внешнеполитических исследований. Надо отметить, ныне этот Центр крайне осторожен в оценках белорусского отклика на COVID-19: мол, «делать выводы о том, насколько успешной оказалась белорусская модель хоть в медицинском, хоть в экономическом смысле ещё слишком рано». При этом в макеевском Центре замечают, что «первая реакция руководства страны уже существенно скорректирована». «Это говорит о том, что выбранная тактика и риторика на определённом этапе стала демонстрировать серьёзные изъяны, а сейчас рискует оказаться совершенно провальной».

Заметим, те же самые эксперты в начале апреля указывали руководству Беларуси на то, что нельзя упускать «возможность провести своего рода учения по функционированию экономики в чрезвычайной ситуации», поскольку «следом за коронавирусом придёт глобальная рецессия и, возможно, новый геополитический кризис». Иначе говоря, призывали «пользоваться моментом».

На 24 апреля в Беларуси выявлены 8773 случая заражения коронавирусом, плюс 751 человек за сутки. Однако главное даже не это, а то, что в западных СМИ (ирландский телеканал RTE) появились сообщения о вспышке COVID-19 в доме-интернате для детей-инвалидов, что в деревне Весново Могилёвской области. Об этом рассказала председатель Международного фонда «Дети Чернобыля» Ади Роше, которая сообщила о заражении как минимум 13 детей и нескольких десятков сотрудников. Она же рассказала, что за помощью к фонду обратился директор учреждения, и оценила реакцию белорусских властей как «не соответствующую международным нормам».

Практически одновременно с этим миссия Всемирной организации здравоохранения рекомендовала белорусским властям принять меры по усилению социального дистанцирования, отложить массовые мероприятия, перевести школы и вузы на дистанционное обучение. На что Лукашенко ответил: мы их (рекомендации) изучим, но будем действовать, исходя из нашего опыта. «Надо – введём и комендантский час. Надо – изолируем и города, и посёлки, и деревни. Но разве сегодня стоит такая проблема перед страной? Нет… Нельзя действовать на авось и нельзя действовать на всякий случай, хуже не будет. Хуже-то не будет. Но если мы в больнице будем держать здоровых людей, то, не дай Бог, нам и коек потом не хватит больных госпитализировать…» – прокомментировал он письмо ВОЗ на очередном совещании во Дворце независимости.

На 25 апреля запланирован республиканский субботник, его пока никто не отменял. Но вот замминистра здравоохранения РБ, похоже, не разделяет коронавирус-диссиденства Лукашенко и призывает население «не совершать лишние поездки, не покидать свою территорию, оставаться дома ради нас». К слову, на днях белорусский Минздрав представил президенту докладную записку о ситуации с распространением коронавируса в стране. Содержание документа можно назвать пессимистическим: прирост заражённых свидетельствует о развитии негативного сценария. Чиновники робко намекнули президенту, что лучше бы отказаться от массовых мероприятий и поступить так, как рекомендует ВОЗ, иначе останется ждать резонанса и в обществе, и за рубежом.

Про зарубежье как в воду смотрели: несмотря на то, что Европа снизила стоимость виз для белорусов до 35 евро, Еврокомиссия предупредила МИД Беларуси о том, что ЕС не откроет границы для граждан РБ ещё очень долго. Сперва Европа будет несколько месяцев снимать внутренние ограничения, а затем уже присмотрится к странам вне ЕС с целью обезопасить себя от внешней угрозы коронавируса и, соответственно, новых вспышек COVID-19. И даже если президент Беларуси идёт по пути поиска баланса между мерами против коронавируса, предпринятыми Китаем, Швецией и Южной Кореей, уже сейчас заметно следующее: во-первых, западные СМИ будут раздувать тему коронавирус-диссидентства Лукашенко, особо упирая на случаи, подобные заражению в Весновском доме-интернате; во-вторых, усиливаются разброд и шатания в белорусских верхах, когда заявления чиновников от медицины, мягко говоря, не соответствуют словам главы государства.

При этом на информационную картину положения дел в Белоруссии сильно влияет соседняя Украина, которая формально выполняет все рекомендации ВОЗ и на бумаге имеет меньше заражённых «короной», чем Белоруссия при численности населения вчетверо большем, – 7647 (прирост за день 477). Если детально разбираться, легко выяснить, что эти цифры могут объясняться как низким уровнем тестирования, так и «кривой» статистикой (на Буковине, Галичине, в Киеве уже заявляют о переполненных больницах). А с виду Украина с разгромленной американскими ставленниками медициной выглядит куда успешнее в борьбе с эпидемией, чем Белоруссия, медицину сохранившая. Однако Украина следует советам ВОЗ, а Белоруссия – нет. И вот этого-то Лукашенко не простят. Даже если он в субботу сажает лес в зоне ЧАЭС, а на Украине этот лес горит уже третью неделю.

И хотя президент РБ торопится «воспользоваться моментом» и набрать западных кредитов «под коронавирус», а заодно подготовить реверс нефти из Польши по маршруту Адамова Застава – Мозырь – Мозырский НПЗ и получить польскую гуманитарную помощь на борьбу с CОVID-19, может так статься, что коронавирус-диссидентство Александра Григорьевича и его признание в симпатиях к Дональду Трампу с его «формулой» спасения американцев отказом от карантина, сыграют с белорусским лидером злую шутку.

Какие бы комплименты Трампу Лукашенко ни отвешивал, президент США отправляет в Минск в качестве посла заместителя помощника государственного секретаря по делам Западной Европы и ЕС в Бюро по европейским и евразийским делам Джули Фишер. Это дама с опытом: работала заместителем главы миссии США в НАТО, в Грузии, на Украине, в России, владеет русским языком. События развиваются – с коронавирусом ещё быстрее, чем до него.

Фото: официальный сайт Президента РБ