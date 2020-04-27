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1960. Карл Миданс в Советском Союзе

09:10. 27 апреля 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:



Михаил Борисович Акопян обучает иностранных студентов в Московском университете


Студентка МГУ


Студенты учатся танцам в МГУ


А. А. Громыко выступает на пресс-конференции, посвященной инциденту с самолетом У-2


Мальчик в детском саду


Две девочки играют на ксилофонах в московском детском саду


Дети танцуют в детском саду


Дети танцуют в детском саду


Занятия в детском саду


Занятия в детском саду


Ракеты на первомайском параде


Люди на улице возле здания, где проходит судебный процесс над американским летчиком Фрэнсисом Гэри Пауэрсом


Сончас в детском саду


Танки на первомайском параде


Уличная сцена в Ташкенте


Теплица по выращиванию огурцов в одном из совхозов


Рабочие строят жилые дома для работников тракторного завода

Источник: https://humus.livejournal.com/7183640.html

Метки: история, Россия, фото

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