Высокая мораль граждан СССР…
Случилось это в первые годы маминой карьеры педагога, в конце шестидесятых, точнее год вспомнить не удалось, и как раз под Новый год. Ученики маленькой деревенской школы, куда ее отправили по распределению, полным составом развлекались, катаясь с горки. Горкой служила база (для таких же профанов как я поясняю, база – это то ли коровник, то ли телятник), занесенный снегом по самую крышу.
Наверное, крики, шум, веселье…
И вот в самый разгар (ну, разгар для красного словца) кто-то из малолеток решил забежать за угол. А там…Там старшеклассницацеловалась с трактористом. Просто. Целовалась.
Радости милой детворы не было предела. На счастливый крик “целуются!” сбежалась вся толпа. С хохотом, тыканьем пальцами, изысканными дразнилками и всем тем, что дети считают таким правильным и остроумным.
К вечеру о романе старшеклассницы и тракториста знали все. Еще через два дня поселок говорил о том, что девочка там, за этой базой, не целовалась, а предавалась мерзкому и грязному разврату.
В школе началась травля. Очень интеллигентная, добродетельная учительница , тридцати лет, с сорокалетним стажем в партии, поджимала губы и открытым текстом на уроках высказывала о том, что девицам легкого поведения и кокоткам не место в советской школе.
Директриса собрала педагогический состав ( а там, было полно молоденьких девчонок после института, приехавших по распределению, как раз как мама), и прочитала им лекцию о том, что честь надо беречь смолоду, а не отдавать всяким чубатым брюнетам за сараями.
С того дня в обязанности учителей входило патрулирование всех углов и закоулков.
Самым примечательным оказалось поведение тракториста. Он, в отличии от джентльменов прошлого, скомпрометировавших даму и искупавших этот грех срочным узакониванием отношений, жаниться не спешил. Судя по всему, в компании таких же ответственных молодых активистов и комсомольцев, травил охотничьи байки о достижении полного и безоговорочного успеха в любви на сорокаградусном морозе. Поэтому очень скоро пополз слушок, что девочка то…беременна.
Однажды утром она не пришла в школу. Потом кто-то нашел ее в заброшеном сарае. Девочка…повесилась.
Грустная история. О том, как толпа затравила ребенка.
Автор - ki_bella).
Источник: https://pikabu.ru/story/vyisokaya_moral_grazhdan_sssr_5533864
А СССР причём? Так было ДО СССР во время и сейчас.
Т.е тупая толпа ВСЕГДА ищет и найдёт жертву.
Девочку родители НЕ НАУЧИЛИ как не стать жертвой и противостоять толпе.
Потеряли ребёнка.
Да скорее они и сами не умели защититься. Случай не единичный при СССР, сейчас такое не наблюдается, сейчас другая напасть, гибель во время съёмок селфи.
И сейчас дети толпой могут и до смерти забить.
Всё то-же самое.
Надо учить ребёнка противостоять ТОЛПЕ умело.
А гибель по глупости из другой оперы.
Стае противостоять невозможно, либо вливается в нее, либо дистанцируешься.
Дистанцироваться это уже противостоять.
Впрочем можно её и УНИЧТОЖИТЬ и заставить работать на себя.
Нельзя перевоспитать.
И влиться нельзя если ты НЕ ТАКОЙ.
Например умнее и культурнее.
Этот наш автор просто так ничего не публикует. Так в чём мораль статьи BlackCat? Варианты: 1) Мораль это плохо, свободная любовь хорошо. 2) В СССР не было сексуальной свободы, а женщина должна быть свободна, в том числе в браке и муж не должен ограничивать её свободу, как при царизме, женщина не собственность мужчины, за свободу боролись первые большевики и современные комунисты. 3) Свои варианты ответа.
Вы не правы во всех случаях, мораль здесь другая “не лезь в чужую жизнь”. Но во времена СССР часто практиковалось всенародное осуждение.
1) Как неправ? Высказал свои предположения о позиции автора и попросил автора публикации явить миру свою позицию по этому вопросу. 2) Практиковалось обсуждение общественно неприемлемых на тот момент поступков как один из способов их предотвращения?
Нет, именно осуждение, профилактикой никто особо и не занимался. Пропесочили и забыли, это как борьба с алкоголем, как только не боролись, и прорабатывали на собраниях, и в стенгазетах, а толку было ноль. В данном случае наилучшим вариантом было осудить тракториста, как принимающего решение, вообще то вроде даже статья была в УК, совращение несовершеннолетних.
Понятно что методология воспитания могла быть и лучше, при царе страха от возможного общественного порицания было достаточно, а здесь уже новые времена, а методы старые. Уже велась работа по разрушению нравственности и пожизненного брака.
В революцию срыв штампов породил падение нравственности в итоге, если до революции практиковалось раздельное обучение мальчиков и девочек, то после согнали всех в одну кучу. А привить уважение к девочке-женщине как хранительнице домашнего очага забыли, так же забыли привить и мальчикам-мужчинам чувство защитника.
Не подскажите статистику самоубийств тогда и сейчас?
Вряд ли она особо различалась, психически неустойчивые люди всегда были и будут. Да и вряд ли была статистика самоубийств во времена СССР, приходится ориентироваться на лично известные случаи.
А Вам не кажется что сегодня неустойчивых в разы больше?
Возможно это и так, но по крайней мере сейчас не известны случаи травли за поцелуй.
Да сейчас травли нет.Но есть массовая наркомания.
Массовая наркомания и в СССР была.
Можно так тоже сказать,но разница с сегодняшним днем в десятки раз.
Не массовая, хотя ее процент распространения среди молодежи больше чем во времена доафганского периода СССР.
А в Чечне? ))
Сейчас как и вчера возможно ВСЁ. Некоторые сообщества и сегодня живут в средневековье.Некоторые посёлки или секты.
Описанный случай НЕ ТИПИЧЕН и для СССР.
Хотя там вешались и девочки и мальчики.
А уж солдатики так с особой регулярностью.
А сегодня НЕТ
А что в Чечне? Архаичное общество где нормы поведения основаны не на осознанности а на страхе. Сейчас количество самоубийств так же довольно значительно, только причины их уже несколько иные чем при СССР.
На всенародное осуждение начиная с Хрущёва можно было смело и успешно ЗАБИТЬ ))
Идите всем народом в пешее и эротическое ))
И жить вполне нормально.
До Хрущёва вариантов не было.
Или ты КАК ВСЕ Шариков или смерть