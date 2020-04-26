Высокая мораль граждан СССР…

Случилось это в первые годы маминой карьеры педагога, в конце шестидесятых, точнее год вспомнить не удалось, и как раз под Новый год. Ученики маленькой деревенской школы, куда ее отправили по распределению, полным составом развлекались, катаясь с горки. Горкой служила база (для таких же профанов как я поясняю, база – это то ли коровник, то ли телятник), занесенный снегом по самую крышу.

Наверное, крики, шум, веселье…

И вот в самый разгар (ну, разгар для красного словца) кто-то из малолеток решил забежать за угол. А там…Там старшеклассницацеловалась с трактористом. Просто. Целовалась.

Радости милой детворы не было предела. На счастливый крик “целуются!” сбежалась вся толпа. С хохотом, тыканьем пальцами, изысканными дразнилками и всем тем, что дети считают таким правильным и остроумным.

К вечеру о романе старшеклассницы и тракториста знали все. Еще через два дня поселок говорил о том, что девочка там, за этой базой, не целовалась, а предавалась мерзкому и грязному разврату.

В школе началась травля. Очень интеллигентная, добродетельная учительница , тридцати лет, с сорокалетним стажем в партии, поджимала губы и открытым текстом на уроках высказывала о том, что девицам легкого поведения и кокоткам не место в советской школе.

Директриса собрала педагогический состав ( а там, было полно молоденьких девчонок после института, приехавших по распределению, как раз как мама), и прочитала им лекцию о том, что честь надо беречь смолоду, а не отдавать всяким чубатым брюнетам за сараями.

С того дня в обязанности учителей входило патрулирование всех углов и закоулков.

Самым примечательным оказалось поведение тракториста. Он, в отличии от джентльменов прошлого, скомпрометировавших даму и искупавших этот грех срочным узакониванием отношений, жаниться не спешил. Судя по всему, в компании таких же ответственных молодых активистов и комсомольцев, травил охотничьи байки о достижении полного и безоговорочного успеха в любви на сорокаградусном морозе. Поэтому очень скоро пополз слушок, что девочка то…беременна.

Однажды утром она не пришла в школу. Потом кто-то нашел ее в заброшеном сарае. Девочка…повесилась.

Грустная история. О том, как толпа затравила ребенка.

Автор - ki_bella).

Источник: https://pikabu.ru/story/vyisokaya_moral_grazhdan_sssr_5533864