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Высокая мораль граждан СССР…

14:47. 26 апреля 2020 265 просмотров 22 коммент. Опубликовал:

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Случилось это в первые годы маминой карьеры педагога, в конце шестидесятых, точнее год вспомнить не удалось, и как раз под Новый год. Ученики маленькой деревенской школы, куда ее отправили по распределению, полным составом развлекались, катаясь с горки. Горкой служила база (для таких же профанов как я поясняю, база – это то ли коровник, то ли телятник), занесенный снегом по самую крышу.

Наверное, крики, шум, веселье…

И вот в самый разгар (ну, разгар для красного словца) кто-то из малолеток решил забежать за угол. А там…Там старшеклассницацеловалась с трактористом. Просто. Целовалась.

Радости милой детворы не было предела. На счастливый крик “целуются!” сбежалась вся толпа. С хохотом, тыканьем пальцами, изысканными дразнилками и всем тем, что дети считают таким правильным и остроумным.

К вечеру о романе старшеклассницы и тракториста знали все. Еще через два дня поселок говорил о том, что девочка там, за этой базой, не целовалась, а предавалась мерзкому и грязному разврату.

В школе началась травля. Очень интеллигентная, добродетельная учительница , тридцати лет, с сорокалетним стажем в партии, поджимала губы и открытым текстом на уроках высказывала о том, что девицам легкого поведения и кокоткам не место в советской школе.

Директриса собрала педагогический состав ( а там, было полно молоденьких девчонок после института, приехавших по распределению, как раз как мама), и прочитала им лекцию о том, что честь надо беречь смолоду, а не отдавать всяким чубатым брюнетам за сараями.

С того дня в обязанности учителей входило патрулирование всех углов и закоулков.

Самым примечательным оказалось поведение тракториста. Он, в отличии от джентльменов прошлого, скомпрометировавших даму и искупавших этот грех срочным узакониванием отношений, жаниться не спешил. Судя по всему, в компании таких же ответственных молодых активистов и комсомольцев, травил охотничьи байки о достижении полного и безоговорочного успеха в любви на сорокаградусном морозе. Поэтому очень скоро пополз слушок, что девочка то…беременна.

Однажды утром она не пришла в школу. Потом кто-то нашел ее в заброшеном сарае. Девочка…повесилась.

Грустная история. О том, как толпа затравила ребенка.

 

Автор - ki_bella).

Источник: https://pikabu.ru/story/vyisokaya_moral_grazhdan_sssr_5533864

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22 Комментария » Оставить комментарий


  • 16411 917
    Русофил 26 апреля 2020 в 15:03

    А СССР причём? Так было ДО СССР во время и сейчас.
    Т.е тупая толпа ВСЕГДА ищет и найдёт жертву.
    Девочку родители НЕ НАУЧИЛИ как не стать жертвой и противостоять толпе.
    Потеряли ребёнка.

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  • 862 678
    Андрей Попов 26 апреля 2020 в 15:36

    Этот наш автор просто так ничего не публикует. Так в чём мораль статьи BlackCat? Варианты: 1) Мораль это плохо, свободная любовь хорошо. 2) В СССР не было сексуальной свободы, а женщина должна быть свободна, в том числе в браке и муж не должен ограничивать её свободу, как при царизме, женщина не собственность мужчины, за свободу боролись первые большевики и современные комунисты. 3) Свои варианты ответа.

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    0
    • 13652 10312
      SergeevАндрей Попов 26 апреля 2020 в 15:40

      Вы не правы во всех случаях, мораль здесь другая “не лезь в чужую жизнь”. Но во времена СССР часто практиковалось всенародное осуждение.

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      2
      • 862 678
        Андрей ПоповSergeev 26 апреля 2020 в 15:46

        1) Как неправ? Высказал свои предположения о позиции автора и попросил автора публикации явить миру свою позицию по этому вопросу. 2) Практиковалось обсуждение общественно неприемлемых на тот момент поступков как один из способов их предотвращения?

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        1
        • 13652 10312
          SergeevАндрей Попов 26 апреля 2020 в 15:55

          Нет, именно осуждение, профилактикой никто особо и не занимался. Пропесочили и забыли, это как борьба с алкоголем, как только не боролись, и прорабатывали на собраниях, и в стенгазетах, а толку было ноль. В данном случае наилучшим вариантом было осудить тракториста, как принимающего решение, вообще то вроде даже статья была в УК, совращение несовершеннолетних.

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          • 862 678
            Андрей ПоповSergeev 26 апреля 2020 в 16:01

            Понятно что методология воспитания могла быть и лучше, при царе страха от возможного общественного порицания было достаточно, а здесь уже новые времена, а методы старые. Уже велась работа по разрушению нравственности и пожизненного брака.

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          • 13652 10312
            SergeevАндрей Попов 26 апреля 2020 в 16:12

            В революцию срыв штампов породил падение нравственности в итоге, если до революции практиковалось раздельное обучение мальчиков и девочек, то после согнали всех в одну кучу. А привить уважение к девочке-женщине как хранительнице домашнего очага забыли, так же забыли привить и мальчикам-мужчинам чувство защитника.

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            2
      • 1505 1389
        KTSergeev 26 апреля 2020 в 15:53

        Не подскажите статистику самоубийств тогда и сейчас?

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        2
      • 16411 917
        РусофилSergeev 26 апреля 2020 в 17:38

        На всенародное осуждение начиная с Хрущёва можно было смело и успешно ЗАБИТЬ ))
        Идите всем народом в пешее и эротическое ))
        И жить вполне нормально.
        До Хрущёва вариантов не было.
        Или ты КАК ВСЕ Шариков или смерть

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