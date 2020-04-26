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В.Э. Багдасарян: Ленин – пророк

09:06. 26 апреля 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Прекрасный разбор Варданом Эрнестовичем Багдасаряном многочисленных лживых мифов о Ленине. И действительно: что только не приписывают этому величайшему деятелю ХХ века! И отсутствие патриотизма, и пожелание поражения Отечества, и русофобию, и смычку с жидами и так далее, и тому подобное.

Чаще всего подобные мифы выстраиваются русофобами и прочими наследниками белогвардейских и фашистских недобитков не без активной поддержки западных пропагандистских центров, причём основным методом является элемент иудейской хуцпы: вырывание из контекста. Не брезгуя и фабрикацией явных фальшивок, как это было, например, во времена ельцинщины.

Список нескольких публикаций с разоблачением лжи об Ильиче можно отыскать здесь.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4990484.html

Метки: Багдасарян, война, история, Ленин, миф, русофобия, советский, ссср, управление

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