В.Э. Багдасарян: Ленин – пророк
09:06. 26 апреля 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Прекрасный разбор Варданом Эрнестовичем Багдасаряном многочисленных лживых мифов о Ленине. И действительно: что только не приписывают этому величайшему деятелю ХХ века! И отсутствие патриотизма, и пожелание поражения Отечества, и русофобию, и смычку с жидами и так далее, и тому подобное.
Чаще всего подобные мифы выстраиваются русофобами и прочими наследниками белогвардейских и фашистских недобитков не без активной поддержки западных пропагандистских центров, причём основным методом является элемент иудейской хуцпы: вырывание из контекста. Не брезгуя и фабрикацией явных фальшивок, как это было, например, во времена ельцинщины.
Список нескольких публикаций с разоблачением лжи об Ильиче можно отыскать здесь.
Чаще всего подобные мифы выстраиваются русофобами и прочими наследниками белогвардейских и фашистских недобитков не без активной поддержки западных пропагандистских центров, причём основным методом является элемент иудейской хуцпы: вырывание из контекста. Не брезгуя и фабрикацией явных фальшивок, как это было, например, во времена ельцинщины.
Список нескольких публикаций с разоблачением лжи об Ильиче можно отыскать здесь.
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