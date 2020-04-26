Сводки от ополчения Новороссии 26 апреля 2020

Позывной “Кемпер”. Первый бой под Слаянском

Воспоминания непосредственного участника первого боестолкновения под Славянском, откуда собственно и пошла история про "визитку Яроша", которую на Украине длительное время опровергали, пока не выяснилось, что такие визитки действительно было. https://asd.news/articles/voyna/s-chego-nachalas-voyna-v-donbasse/ – цинкФейк о том, что "визитка Яроша фейк", разоблачил сам Ярош в одном из своих интервью. См.материал "Когда фейк оказался не фейком" https://colonelcassad.livejournal.com/2717667.html В описании Яроша события выглядели такИ еще одна история про "визитку", на этот раз из 2017-го года https://colonelcassad.livejournal.com/3418912.html Самое смешное, что даже несмотря на то, что даже украинские СМИ не отрицают существование пресловутых визиток Яроша, альтернативно одаренные с шутками про "вымышленные визитки Яроша" нет-нет, да и встречаются.

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ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 18 раз за сутки

ВСУ в Донбассе за минувшие сутки 18 раз нарушили режим перемирия, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ред) составило 18 раз», – пояснил представитель ДНР, передает РИА «Новости».

По территории республики выпустили 92 мины и снаряда калибром 82, 120 и 122 миллиметра, отметил представитель ДНР. Также обстрел велся из стрелкового вооружения и гранатометов.

В зоне обстрела находились 10 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ подорвался в ходе минирования у линии соприкосновения в Донбассе.

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Срочно! С удара ВСУ по Докучаевску началось поминальное воскресенье в ДНР

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Срочное заявление Армии ДНР

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР. Украинские оккупанты продолжают ведение огня по населенным пунктам Республики с целью уничтожения гражданской инфраструктуры. Сегодня в 19.30 боевики 10-й бригады под командованием Зубанича с позиций в н. п. Талаковка обстреляли из 122-мм артиллерии н. п. Коминтерново. В результате обстрела получило повреждение здание сельсовета по ул. Ахматовой д. 27/2 Важно отметить, что артиллерийский обстрел корректировался карателями с использованием БПЛА. Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ Единой системы комплексной защиты «Мантия-АРП» с использованием станции РЭБ «Тритон-М1» украинский беспилотник был сбит. Сразу после уничтожения нами украинского БПЛА оккупанты прекратили обстрел, успев выпустить только три артиллерийских снаряда по мирным кварталам поселка. Мы снова обращаемся с призывом к международному сообществу проявить настойчивость и добиться от Украины прекращения террора мирных жителей нашей Республики. Читайте также: Украина похвасталась самодельной ракетой (ФОТО)

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