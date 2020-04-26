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Суть религии зороастризма. Георгий Сидоров.

20:09. 26 апреля 2020 104 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/9VinsO5gNZs

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ИсточникИсточник http://via-midgard.info/

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 759 631
    Александр 26 апреля 2020 в 21:02

    Будучи в Азербайджане, я приехал в Атешгях. Мне, легкомысленному туристу, было весело и захотелось сделать фотографию рядом со скульптурой жреца, для чего пришлось залезть в пещеру. Но вдруг стало не по себе, понял: шутки неуместны. Рядом что-то было.

    Азербайджан переводится как “земля Бога(Вечного) огня”.

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