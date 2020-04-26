Суть религии зороастризма. Георгий Сидоров.
20:09. 26 апреля 2020 104 просмотра Один комментарий Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/9VinsO5gNZs
Источник: https://youtu.be/9VinsO5gNZs
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Не справедливо ли вообще, что лишь то, что само по себе прозрачно, позволяет увидеть нечто большее, чем оно само? Лишь в той степени, в какой я сам отступаю на задний план, предаю забвению моё собственное существование, я приобретаю возможность увидеть нечто большее, чем я сам.
Будучи в Азербайджане, я приехал в Атешгях. Мне, легкомысленному туристу, было весело и захотелось сделать фотографию рядом со скульптурой жреца, для чего пришлось залезть в пещеру. Но вдруг стало не по себе, понял: шутки неуместны. Рядом что-то было.
Азербайджан переводится как “земля Бога(Вечного) огня”.