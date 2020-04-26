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Россия предложила «атомный мир» вместо «нефтяной войны»

22:01. 26 апреля 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Цены на нефтяные контракты на этой неделе достигли отрицательного значения, а эксперты заговорили о том, что текущий нефтекризис может затянуться на годы. Ситуация становится угрожающе похожа на кризис 80-ых годов, который обернулся крахом СССР и войной в Персидском заливе. Возможно ли повторение старых сценариев сегодня? Как Россия ещё в 2006 году предлагала миру слезть с нефтяной иглы и актуально ли то предложение сегодня? Давайте рабираться.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UA2FlInvCu4

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