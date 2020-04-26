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Пушкин: утерянная рукопись и упущенные смыслы. Владимир Козаровецкий

22:02. 26 апреля 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Исследователь литературных мистификаций, переводчик, издатель Владимир Козаровецкий рассказывает о возможной судьбе пушкинской рукописи сказки “Конёк-горбунок” и раскрывает новые грани шифра Евгения Онегина.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hYpcTaFGYZM

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