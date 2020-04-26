Пушкин: утерянная рукопись и упущенные смыслы. Владимир Козаровецкий
Исследователь литературных мистификаций, переводчик, издатель Владимир Козаровецкий рассказывает о возможной судьбе пушкинской рукописи сказки “Конёк-горбунок” и раскрывает новые грани шифра Евгения Онегина.
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