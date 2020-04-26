О, картошечка!

26 августа 1770 года в «Трудах Вольного экономического общества» напечатана первая научная статья на тему картофеля.

Она так и называлась — «Примечания о картофеле». Но прошло ещё много времени, прежде чем картошка стала «нашим всем».

Едва ли не больше всех для картофеля в России сделал Андрей Болотов — выдающийся ученый-агроном своего времени. В екатерининскую эпоху он жил в своем имении Дворяниново и занимался огородом и садом.

Ему было интересно все новое и наряду с традиционными он культивировал и непривычные для России того времени культуры. В том числе, и тартуфели, как называли тогда картофель.

Болотов был замечательным хозяином. Неслучайно именно его выбрали управляющим волостей в Тульской губернии, принадлежавших Екатерине Великой.

В её указах ещё в 1765 году можно найти упоминания о картофеле. В частности, известно «наставление о разведении земляных яблоков, называемых потетес (картофель)». Там говорится «о приуготовлении гряд», «разсаживании яблок» и о том, «как крестьянам в развод их поступать».

Схема высадки картофеля из «Наставления о разведении земляных яблоков». 1765 год.

— Гряды делать не меньше аршина шириною, а между ними провесть дороги, чтоб для полонья свободно проходить можно было, — отмечается в «наставлении».

Там же приводится чертеж для грамотного рассаживания «яблок», который сопровождается комментариями:

— Если же яблоки не больше грецкого ореха, то сажают по целому в яму; яблоки велечиною в куриное яйцо разрезывать можно пополам, утиное на четверо, а велечиною с яйцо индийской курицы, на восемь частиц…

Монахи Ниловой пустыни высаживают картофель. 1910 год. Фото: Сергей Прокудин-Горский

Но крестьяне не торопились признавать своим картофель. В 1830-х и 1840-х во многих губерниях прокатились бунты, которые так и прозвали картофельными. Народ протестовал против насильственного внедрения картофеля. Это было вызвано тем, что многие отравились картошкой. По незнанию, её хранили на свету, что чревато для клубней выработкой ядовитых веществ.

Однако правительство продолжало настаивать на картофеле. Отсутствие нормального информирования населения, невнятные предписания, произвол мелких чиновников превратили благую, в общем-то, инициативу в народный протест на Русском Севере, в Поволжье и Приуралье. Да, власти всегда могли спровоцировать народные волнения. Даже из-за картошки.

Уборка картофеля во Владимирской губернии. Начало ХХ века.

Людей, подобных Болотову, который не только писал научные статьи, но и на собственном примере показывал, как нужно делать, были единицы. Традиционно все делалось наскоком и бездумно.

— Известно, что картофель тяжело приживался на Руси, — говорит Наталья Иванкевич, которая занимается огородом в музее-усадьбе Болотова Дворяниново. — Но в итоге картофель вытеснил репу, брюкву, пастернак. Все эти овощи раньше выращивались и использовались в гораздо больших количествах. Но приготовление каждого было сопряжено с определенными трудностями. Картофель все-таки очень пластичный овощ. Что из него только не сделаешь!

Хотя в средней полосе России картофель крестьяне употребляли уже в начале XIX века. Так, например, одно из самых аппетитных описаний приготовленного картофеля оставил Лев Толстой в «Войне и мире», когда Платон Каратаев угощает им Пьера Безухова. Это события 1812 года:

— Что ж, так-то? — улыбаясь, сказал солдат и взял одну из картошек. — А ты вот как. — Он достал опять складной ножик, разрезал на своей ладони картошку на равные две половины, посыпал соли из тряпки и поднес Пьеру.

— Картошки важнеющие, — повторил он. — Ты покушай вот так-то.

Пьеру казалось, что он никогда не ел кушанья вкуснее этого.

К концу XIX века картофель окончательно прижился в России. Даже старообрядцы признали его съедобным. В романе Павла Мельникова-Печерского «На горах» мать Макрина рассказывает купцу Марко Смолокурову о картофеле, называя его «гуленой» и «гульбой»:

— Да у нас по всем обителям на общу трапезу её составляют. Вкушать её ни за малый грех не поставляем, все едино что морковь али свекла, плод дает в земле, во своем корню. У нас у самих на огородах садят гулену-то. По другим обителям больше с торгу её покупают, а у нас садят.

Картофель, приготовленный в углях, долгое время считается одним из самых простых и одновременно вкусных кушаний, которые можно сделать в походе. В ХХ веке картошка не раз спасала от голода, когда не родился хлеб. Известны случаи, когда не было клубней на рассаду, в землю высаживали картофельные очистки — и они давали урожай. Сохранились воспоминания о Максиме Пуркаеве — советском военачальнике времен Великой Отечественной. Во время учебы в Высшей стрелковой школе Красной армии в начале голодных 1920-х он говорил своим сослуживцам: — У кого имеется её величество картошка, без стеснения бросайте в огонь. Она, матушка, ради нас любые муки готова принять. Эх, ребята, ребята! Вам и невдомек, что ни на одной планете, кроме нашей, нет более прекрасной еды, чем горячая картошка. В советское время студентов (и не только) отправляли «на картошку», то есть на уборку урожая. Так, Афанасий Борщев в фильме «Афоня» несколько раз «уезжает» на картошку. Но, пожалуй, главный эпизод в нашем кино, связанный с тартуфелем, как называли его когда-то, это сцена из фильма «Джентльмены удачи», когда герой Савелия Крамарова, увидев свежесваренное угощениеЮ, восклицает: «О, картошечка!» Осталось ответить на один вопрос: вы сами бывали на картошке? Обложка: Савелий Крамаров и Евгений Леонов. Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (к/ст «Мосфильм», 1971 год)

Источник: https://nstarikov.ru/o-kartoshechka-114199