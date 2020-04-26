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«Никто никому ничего не даст»: Лукашенко наконец объявил антикризисный план борьбы с пандемией (ВИДЕО)

04:00. 26 апреля 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
«Никто никому ничего не даст»: Лукашенко наконец объявил антикризисный план борьбы с пандемией (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как будет жить страна в условиях эпидемии коронавируса. Он отметил, что экономический кризис затронул практически все страны и Белоруссия не стала исключением.

Так, в минувший четверг Лукашенко собрал совещание о «мерах по обеспечению устойчивой работы экономики».

При всём своём довольно скептическом отношении к пандемии COVID-19, президент не может отрицать то, как негативно это повлияло на экономику государства. Но он чётко дал понять, что помогать малому бизнесу в этой кризисной ситуации он не собирается. По словам Лукашенко, бизнесу предстоит самостоятельно пройти все трудности, потому что «никто никому ничего не даст».

«Некоторые сидят, сложив руки, и ждут, что им кто-то что-то даст. Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять?» — сказал он.

Эксперт канала «Россия 1» Алексей Яковлев, врач общей практики, глядя на эту ситуацию, сказал, что «он не думает, что президент Белоруссии отрицает существование вируса и он, конечно, всё понимает».

«К ВОЗ, как видите, он прислушивается. Понимает, что действительно этот вирус существует, что люди умирают. Но никаких ограничений не вводит.

Для мира, если они ещё будут правильную статистику собирать, это будет так называемая „контрольная группа“ (когда сравнивают одну группу, которую лечат, с другой, которую не лечат, одну профилактируют, другую не профилактируют. То есть, чистый эксперимент, который они сами поставили. И посмотрим, чем это закончится и кто окажется прав», — сказал Яковлев.

На вопрос ведущего ток-шоу «60 минут» Евгения Попова о возможном распространении инфекции среди сотрудников крупных предприятий вроде БелАЗ или МАЗ, врач ответил, что «такого не случится».

«Такого не случится даже если он (вирус — прим. РВ) там окажется. Сейчас все предприятия имеют риск-ориентированные подходы к профилактике. Они понимают, что если у них коллектив в основном молодой, не пенсионеры, и они предприняли меры по ограничению лиц старше 60, то им не о чем волноваться», — отметил он.

По его словам, «вероятность развития тяжёлых форм со смертью там не больше, чем при сезонном гриппе». 

«Нужно понимать с кем вы работаете: в этой возрастной группе не выше, чем при гриппе, а в детской — ещё ниже. Потому что это вообще не группа риска», — пояснил врач.

Яковлев также напомнил, что «коронавирус, несмотря на то, что заражаются все одинаково, убивает в основном стариков» либо молодых людей, у кого есть сопутствующие заболевания.

«Поэтому если у вас коллектив проходит регулярно медосмотр и возраст, который вы оставляете среднем — до 60, то в этом коллективе иметь этот коронавирус относительно безопасно», — заверил он.

И добавил, что самоизоляция нужна только лишь для того, чтобы на пике эпидемии сгладить нагрузки на медучреждения.

«В дальнейшем с эпидемией во всех странах, во всех коллективах будет справляться только коллективный иммунитет, который назвали «стадным иммунитетом». И пока все восприимчивые к вирусу лица не переболеют и не накопят свой коллективный иммунитет, эта эпидемия будет идти», — подытожил медэксперт.

Как сообщала «Русская Весна», президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с COVID-19, и предупредил о второй волне заболеваемости

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Источник: https://rusvesna.su/news/1587687313

Метки: Новости

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