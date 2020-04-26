Кто размывает СевМорПуть и что задумал “Король Арктики”. Борис Марцинкевич
Какие скрытые ресурсы и подводные камни таит в себе наш Северный Морской Путь. Почему мировая популярность этого маршрута транспортировки сначала выросла, а теперь падает. Какие сложности возникают при перевозке грузов в наших северных широтах и какие чудеса приходится придумывать и воплощать для реализации задуманного. Об этом и многом другом рассказывает в беседе с Андреем Фефеловым главный редактор портала Геоэнергетика Борис Марцинкевич.
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