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Кто размывает СевМорПуть и что задумал “Король Арктики”. Борис Марцинкевич

22:01. 26 апреля 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Какие скрытые ресурсы и подводные камни таит в себе наш Северный Морской Путь. Почему мировая популярность этого маршрута транспортировки сначала выросла, а теперь падает. Какие сложности возникают при перевозке грузов в наших северных широтах и какие чудеса приходится придумывать и воплощать для реализации задуманного. Об этом и многом другом рассказывает в беседе с Андреем Фефеловым главный редактор портала Геоэнергетика Борис Марцинкевич.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fh92rk2d_dU

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