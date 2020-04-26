Бадаберский ад: что известно о восстании советских пленных в Пакистане

Восставшие из ада

Считалось, что сбежать из этой тюрьмы невозможно — по периметру стояли восьмиметровые заборы и башни с вооруженной охраной. Тем не менее весной 1985-го несколько советских военнослужащих попытались с боем вырваться из Бадабера. Дождавшись вечернего намаза и убедившись, что большинство надзирателей покинули посты, они перебили оставшихся охранников и захватили арсенал.

Поднятые по тревоге душманы и пакистанские военные мгновенно окружили лагерь. Афганцы пытались вести переговоры с восставшими — настойчиво упрашивали сдаться, обещали сохранить жизнь. В ответ пленные потребовали организовать встречу с сотрудниками советского посольства, Красного Креста или представителями ООН. На такие условия ни власти Пакистана, ни моджахеды пойти не могли.

Бархануддин Раббани приказал штурмовать базу. Будущий президент Афганистана в то время возглавлял группировку «Исламское общество Афганистана» и жестко противостоял властям Демократической Республики Афганистан, поддерживаемым советскими войсками. Однако легкой прогулки у духов не получилось.

В распоряжении пленников, занявших крышу арсенала, оказалось все хранившееся на складах оружие. Попытки моджахедов взять Бадабер превосходящими силами каждый раз захлебывались, они отступали со значительными потерями. Ожесточенный бой не утихал несколько часов, и тогда штурмующие решили подключить артиллерию и авиацию.

В какой-то момент в лагере прогремел взрыв неимоверной силы, зафиксированный даже сейсмическими датчиками. На воздух взлетели хранилища с тысячами стволов, мин, гранат, выстрелов к гранатометам, патронов. В эпицентре зияла воронка диаметром в десятки метров. Позже американское консульство в Пешаваре докладывало в Вашингтон, что территорию лагеря покрывал слой из осколков снарядов, ракет и мин, а человеческие останки местные жители находили в радиусе четырех миль.

Почему взорвались склады с оружием, достоверно неизвестно. По одной версии, туда попал артиллерийский снаряд. По другой — склады подорвали восставшие пленники: им оставалось либо сдаться и быть замученными до смерти, либо забрать с собой как можно больше боевиков и полностью разрушить лагерь. Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане. © РИА Новости / Андрей Соломонов