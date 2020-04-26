1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 3
09:08. 26 апреля 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 1
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 2
1984.Похороны Юрия Владимировича Андропова. 14 февраля
1984. «Все рабочие Советского Союза с глубокой скорбью узнали о печальной потере – смерти видного деятеля Коммунистической партии и Советского государства, стойкого борца за мир и идеалы коммунизма, генерального секретаря КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Юрия Владимировича Андропова. На снимке – траурное собрание персонала Московского государственного подшипникового завода № 02. 14 февраля
1984. Президент Рональд Рейган расписывается в книге соболезнований в посольстве СССР в связи с кончиной кремлевского лидера. 13 февраля