1959. Карл Миданс в Советском Союзе. Часть 3

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Уличные торговцы в холодную зимнюю погоду продают горячие пирожки с повидлом. МоскваУличные торговцы зимним вечером. МоскваВосход солнца над зимним КремлемКрасная площадь ночьюЗимние развлечения на одной из московских окраинЗимний вид на Кремль с другого ...
Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы, тем не менее, проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму.