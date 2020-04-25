Сжигать нефть: как Россия докатилась до такого?
Россия может начать сжигать лишнюю нефть - это может быть дешевле, чем закрывать месторождения.
А закрыть их придётся из-за новых условий по сделке ОПЕК+. Напомним, Россия, начиная с мая, обязана снизить добычу на 20% относительно уровня февраля этого года.
СМИ сообщают, что так или иначе сократить добычу нефти придётся всем российским компаниями.
В Минэнерго решили "поделить" обязательства России по сокращению нефтедобычи пропорционально между компаниями - кто больше добывает, тот и больше сокращает.
Это понравилось не всем - информационные агентства сообщили о том, что та же "Роснефть" выступила против такого расклада.
Понять можно - на эту компанию в итоге придётся около 40% от общего объема сокращения (около 1 млн баррелей в сутки), поскольку именно такой процент от общего объёма российской добычи нефти на "Роснефть" и приходится.
Итог такого "перекоса" в пользу одной компании закономерен, но проблема в данном случае не в доле рынка и конкретных цифрах (хотя всё равно показательно, что "Лукойл", находящийся по объёму добычи на втором месте, должен сократить добычу всего на 12%).
Проблема в том, что Россия может потерять определённые месторождения, если закроет их - и поэтому уже зашла речь о том, чтобы нефть просто сжигать.
Как пишут СМИ со ссылкой на экспертов и представителей отрасли, есть риск, что возобновление разработки в дальнейшем на таких месторождениях станет невозможным.
Дело в том, что замораживать логично самые низкорентабельные скважины - где добыча и транспортировка обходятся довольно дорого или же где уже довольно выработанные месторождения.
Появились и предположения, вынесенные нами в заголовок этой статьи.
Так агентство Reuters со ссылкой на представителя одной из нефтяных компаний сообщает, что в отдельных случаях нефть будет выгоднее добывать и сжигать.
Конечно, временно - пока условия сделки ОПЕК+ не будут пересмотрены. Пока договор подразумевает сокращение добычи нефти в течение двух ближайших месяцев, мая и июня.
Понятно, что все эти тонкости - удел специалистов. На данный момент нет понятных данных, сколько сгорит нефти и сколько денег в этой ситуации.
Но всё это происходит на фоне других "особенностей рынка" - и в итоге выглядит реально странно.
Ведь цены на нефть и на топливо во всём мире упали - но в России розничные цены на топливо почти не меняются из-за особенностей регулирования рынка.
Мы уже писали про так называемый демпфер и про то, что российские нефтяники начали продавать бензин "в минус" даже на внутреннем оптовом рынке. Но при этом ценники на АЗС принципиально не меняются - судя по комментариям пользователей к упомянутой выше статье, много где бензин даже дорожает.
Сейчас же ситуация начинает выглядеть ещё нелепей: нефть в стране будет сжигаться, месторождения закрываться и навсегда теряться, но цены на топливо для граждан России и российского бизнеса останутся на прежнем высоком уровне.
Конечно, в ответ на такое удивление можно услышать, что автор смешал всё в кучу. Но хочется привести один комментарий обычного пользователя - к той же статье.
Мы живем в своей стране, нефть добываем в своей стране, перерабатываем в своей стране и продаем в своей стране... И цена должна быть на топливо как для своего народа на территории Родины.
Источник: https://newsland.com/community/5384/content/szhigat-neft-kak-rossiia-dokatilas-do-takogo/7106037
Дичь. Дикарь написал дикарям.
Позиционирование себя как представителя цивилизации, стоящей на более высокой ступени развития – тоже показательный симптом.
А есть в гугле спец поиск для Женечек.
По надписям в лифтах на заборах и в общественных туалетах?
https://tass.ru/info/4430802
Корпорация ExxonMobil и ее бизнес в России. Досье
——–
Это нефть добытая в России? Если её прекратить добывать то и 20% сократят и российские компании не пострадают.
Неужели граждане России до сих пор не поняли, что Путин и Сечин диверсанты. Для США и Запада Путин – это эффективный палач, поэтому его не убирают. Что мы видим, в связи с обвалом цен на нефть, США начали скупать дешёвую нефть и заливать её в свои хранилища. Путин и Сечин в этом деле, помогли США и Западу. Все эти факты говорят, что во главе России стоит страшный враг. Власть выстроена против коренного населения России. “То ли ещё будет”.
Нам врагов не надо искать дураков хватает. Дураки могут такое что враги не придумают. У нас половина энергетики ТЭЦ на каждой ТЭЦ есть пиковая котельная она может и на нефти и на мазуте работать есть просто котельные на мазуте остановить добычу угля всей добытой или лишней там нефти ещё и хватать не будет. Турбины на профилактику ПК включит на полную нагрузку нефть полетит со свистом… Тогда угольщики могут сказать нам не выгодно простаивать, а за патлы их из бульдозеров и в поля на посевную.
Тебе нужен в ТВОЁМ поле на посевной угольщик?
Зачем?
Я жил в Кременчуге там находится самый большой НПЗ в Украине.Та вот при переработке остаются остатки которые сжигают.В на чале 80х был разработан проэкт что бы не греть воздух а греть воду и подааать ее в город.Но пришел Горбачев и проэкт умер.До сегодня греют воздух.Поэтому будут жечь.Хочу сказать что в Польше топливо подешевело на 20%-25%.