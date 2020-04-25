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Сжигать нефть: как Россия докатилась до такого?

13:25. 25 апреля 2020 225 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

Россия может начать сжигать лишнюю нефть - это может быть дешевле, чем закрывать месторождения.

А закрыть их придётся из-за новых условий по сделке ОПЕК+. Напомним, Россия, начиная с мая, обязана снизить добычу на 20% относительно уровня февраля этого года.

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СМИ сообщают, что так или иначе сократить добычу нефти придётся всем российским компаниями.

В Минэнерго решили "поделить" обязательства России по сокращению нефтедобычи пропорционально между компаниями - кто больше добывает, тот и больше сокращает.

Это понравилось не всем - информационные агентства сообщили о том, что та же "Роснефть" выступила против такого расклада.

Понять можно - на эту компанию в итоге придётся около 40% от общего объема сокращения (около 1 млн баррелей в сутки), поскольку именно такой процент от общего объёма российской добычи нефти на "Роснефть" и приходится.

Итог такого "перекоса" в пользу одной компании закономерен, но проблема в данном случае не в доле рынка и конкретных цифрах (хотя всё равно показательно, что "Лукойл", находящийся по объёму добычи на втором месте, должен сократить добычу всего на 12%).

Проблема в том, что Россия может потерять определённые месторождения, если закроет их - и поэтому уже зашла речь о том, чтобы нефть просто сжигать.

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Как пишут СМИ со ссылкой на экспертов и представителей отрасли, есть риск, что возобновление разработки в дальнейшем на таких месторождениях станет невозможным.

Дело в том, что замораживать логично самые низкорентабельные скважины - где добыча и транспортировка обходятся довольно дорого или же где уже довольно выработанные месторождения.

Появились и предположения, вынесенные нами в заголовок этой статьи.

Так агентство Reuters со ссылкой на представителя одной из нефтяных компаний сообщает, что в отдельных случаях нефть будет выгоднее добывать и сжигать.

Конечно, временно - пока условия сделки ОПЕК+ не будут пересмотрены. Пока договор подразумевает сокращение добычи нефти в течение двух ближайших месяцев, мая и июня.

Понятно, что все эти тонкости - удел специалистов. На данный момент нет понятных данных, сколько сгорит нефти и сколько денег в этой ситуации.

Но всё это происходит на фоне других "особенностей рынка" - и в итоге выглядит реально странно.

Ведь цены на нефть и на топливо во всём мире упали - но в России розничные цены на топливо почти не меняются из-за особенностей регулирования рынка.

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Мы уже писали про так называемый демпфер и про то, что российские нефтяники начали продавать бензин "в минус" даже на внутреннем оптовом рынке. Но при этом ценники на АЗС принципиально не меняются - судя по комментариям пользователей к упомянутой выше статье, много где бензин даже дорожает.

Сейчас же ситуация начинает выглядеть ещё нелепей: нефть в стране будет сжигаться, месторождения закрываться и навсегда теряться, но цены на топливо для граждан России и российского бизнеса останутся на прежнем высоком уровне.

Конечно, в ответ на такое удивление можно услышать, что автор смешал всё в кучу. Но хочется привести один комментарий обычного пользователя - к той же статье.

Мы живем в своей стране, нефть добываем в своей стране, перерабатываем в своей стране и продаем в своей стране... И цена должна быть на топливо как для своего народа на территории Родины.

Источник: https://newsland.com/community/5384/content/szhigat-neft-kak-rossiia-dokatilas-do-takogo/7106037

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 16346 872
    Русофил 25 апреля 2020 в 13:36

    Дичь. Дикарь написал дикарям.

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  • 16346 872
    Русофил 25 апреля 2020 в 13:40

    https://tass.ru/info/4430802

    Корпорация ExxonMobil и ее бизнес в России. Досье
    ——–
    Это нефть добытая в России? Если её прекратить добывать то и 20% сократят и российские компании не пострадают.

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  • 8979 3352
    nikolay 25 апреля 2020 в 14:52

    Неужели граждане России до сих пор не поняли, что Путин и Сечин диверсанты. Для США и Запада Путин – это эффективный палач, поэтому его не убирают. Что мы видим, в связи с обвалом цен на нефть, США начали скупать дешёвую нефть и заливать её в свои хранилища. Путин и Сечин в этом деле, помогли США и Западу. Все эти факты говорят, что во главе России стоит страшный враг. Власть выстроена против коренного населения России. “То ли ещё будет”.

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    1
    • 2388 1762
      Игорьnikolay 25 апреля 2020 в 15:22

      Нам врагов не надо искать дураков хватает. Дураки могут такое что враги не придумают. У нас половина энергетики ТЭЦ на каждой ТЭЦ есть пиковая котельная она может и на нефти и на мазуте работать есть просто котельные на мазуте остановить добычу угля всей добытой или лишней там нефти ещё и хватать не будет. Турбины на профилактику ПК включит на полную нагрузку нефть полетит со свистом… Тогда угольщики могут сказать нам не выгодно простаивать, а за патлы их из бульдозеров и в поля на посевную.

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      • 16346 872
        РусофилИгорь 25 апреля 2020 в 15:59

        Тебе нужен в ТВОЁМ поле на посевной угольщик?
        Зачем?

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      • 1463 1347
        KTИгорь 25 апреля 2020 в 16:00

        Я жил в Кременчуге там находится самый большой НПЗ в Украине.Та вот при переработке остаются остатки которые сжигают.В на чале 80х был разработан проэкт что бы не греть воздух а греть воду и подааать ее в город.Но пришел Горбачев и проэкт умер.До сегодня греют воздух.Поэтому будут жечь.Хочу сказать что в Польше топливо подешевело на 20%-25%.

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