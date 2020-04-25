Главная » Видео, Славянские традиции

Семья наших предков и заветы любомудрия сегодня. Арина Никитина

17:21. 25 апреля 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e2Cpwv9bT_Q

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Типы философий в нашей жизни
... другую сторону в семье, вместо того, чтобы...стереотипов,а философия – не любомудрие, а «отделение, разделение,...наше уточнение при цитировании>.Быть без философии! отказаться от завета...будем «проедать» наследство наших предков, ибо развитие техносферы силами...
Практическое применение древних знаний
..., подчинение чувств; Самообразование – любомудрие, изучение Ведических писаний; Очищение ...как будет терять семя, использование жизненной силы...Славянской Ведической традиции, наши предки проводили детям в ... и живёт согласно заветам Праотцев своих, тот...
Михаил Задорнов: «Тайны русского языка»
...наползать ледник. Пришлось нашим предкам сняться со своих ...Семьясемь-Я! Человек состоит из семи энергетических оболочек. Только в семье... что описано в Ветхом Завете, а история России ... царям. Наши: Богумир, Борислав, Ярослав, Святослав, Любомудр... В...
Кирилл, церковь и древнерусская азбука
... в Ветхом и Новом заветах».В систему образования россичей ... значило «люди, владеющие словом». Наши предки похвальбой не отличались, не называли... богоравные – скифы-варвары.Род Любомудра из Голуни от Зевса! –... к смерти как безбожник-семена материи и всех вещей...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)