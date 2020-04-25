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1982-1984. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 2

09:04. 25 апреля 2020 151 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


1982-1984. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 1


1983. «Новая партия обуви сразу же привлекает толпы людей в Москве»


1983. Алла Пугачева выступает в телевизионном мюзикле Татьяны Березанцевой «Любовью за любовь»


1983. Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов принимает министра иностранных дел Франции Клода Шессона. 21 февраля


1983. Пожилые людиа проходят мимо церкви, февраль


1983. Москва под снегом. 6 марта






1983. Посольство США в Москве. 23 апреля


1983. Советский шпион Валерий Иванов в аэропорту с женой Верой и дочерью Ириной. 28 апреля


1983. Спасская башня, освещенная ночью, Москва, апрель


1983. Юрий Андропов, Михаил Горбачев, Григорий Романов, Михаил Зимянин, Иван Капитонов, Николай Рыжков встречаются с ветеранами компартии


1983. Юрий Андропов и Эрих Хонеккер приветствуют друг друга перед началом переговоров в Москве. 3 мая


1983. Первокурсники МГУ возвращаются домой после первого дня учебы. 1 сентября


1983. Люди во время антивоенной массовой демонстрации в парке Сокольники. 30 сентября








1983. Москва. 13-й Международный кинофестиваль. Елена Драпеко с актрисами Боббиттой и Талат Шаназ (Бангладеш)


1983. Музыканты в парке Горького в Ташкенте


1983. Овощные прилавки на рынке в Москве


1983. Портрет Григория Васильевича Романова, члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС


1983. Старый почтовый ящик

Источник: https://humus.livejournal.com/7181587.html

Метки: история, Россия, фото

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