Ящик пандоры открыт. Технологии изменения генома в действии
В январе 2017 года на канале День вышло интервью с доктором биологических наук, заведующим лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессором Петром Сломинским.
В современной ситуации информация, озвученная в ролике, заиграла совершенно новыми красками и мы предлагаем нашим зрителям ознакомиться с ней и обдумать её.
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