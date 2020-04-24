Ящик пандоры открыт. Технологии изменения генома в действии

В январе 2017 года на канале День вышло интервью с доктором биологических наук, заведующим лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессором Петром Сломинским.

В современной ситуации информация, озвученная в ролике, заиграла совершенно новыми красками и мы предлагаем нашим зрителям ознакомиться с ней и обдумать её.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mLXKVP-SLQg