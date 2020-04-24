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Ящик пандоры открыт. Технологии изменения генома в действии

19:50. 24 апреля 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В январе 2017 года на канале День вышло интервью с доктором биологических наук, заведующим лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессором Петром Сломинским.
В современной ситуации информация, озвученная в ролике, заиграла совершенно новыми красками и мы предлагаем нашим зрителям ознакомиться с ней и обдумать её.

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#ДеньТВ #геном #ДНК #наука #биология

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mLXKVP-SLQg

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