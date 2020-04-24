Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 апреля 2020

Сирийцы закидали камнями и вынудили развернуться несколько бронемашин ВС США

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

США выделят до $1,5 млн на «поддержку демократии» в Сирии

Фото: Reuters

Бюро Госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда намерено выделить до $1,5 млн на проекты в «поддержку демократии, прав человека и верховенства закона в Сирии». RT ознакомился с грантом.

«Цель Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда состоит в поддержке программ по предотвращению межобщинных конфликтов, защите гражданского пространства и поощрении усилий по укреплению правосудия и подотчётности посредством целенаправленного взаимодействия с гражданским обществом Сирии», — говорится в документе.

В Госдепе рассчитывают оказать прямое содействие активистам, создать союзы и сетевые объединения, а также предоставить правозащитную помощь. Кроме того, планируется укрепить взаимодействие гражданского общества с местными властями, лидерами общин и международным сообществом.

Помимо этого, финансируемые Вашингтоном проекты должны способствовать реинтеграции вернувшихся в Сирию беженцев и восстановлению отношений между группами населения.

«Упор в предложениях должен делаться на разрешении текущих и давно назревших проблем, порождаемых периодами насильственной борьбы, а также ненадлежащим управлением, недоверием к силам безопасности и ощущении предательства со стороны бывших соседей», — подчёркивают в американском ведомстве.

Грант также предполагает юридическую помощь сирийцам в решении проблем, связанных с имуществом, незаконным содержанием под стражей и другими «злоупотреблениями в рамках существующего законодательства».

Как отмечается в американском гранте, реализуемые проекты должны в итоге привести к долгосрочным реформам в стране.

В конце 2019 года стало известно о планах Соединённых Штатов выделить $35 млн «независимым» сирийским СМИ. Программа подразумевала противодействие дезинформации, которую якобы распространяют официальные власти арабской республики и Россия.

Юлия Гуреева, RT

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Хуситы и Т-80

Хуситы и Т-80 в провинции Мариб, где продолжаются достаточно масштабные боевые действия. Фактурный товарищ с катом прилагается.Т-80 поставлялись еще для нужд довоенной йеменской армии и большая часть этих машин досталась хуситам. Некоторые спустя 5 лет войны еще в ходу и для операций в Марибе их явно задействуют.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com