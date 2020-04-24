Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 апреля 2020
- 17:51 Сирийцы закидали камнями и вынудили развернуться несколько бронемашин ВС США.
- 09:50 США выделят до $1,5 млн на «поддержку демократии» в Сирии.
- 05:47 Хуситы и Т-80.
Сирийцы закидали камнями и вынудили развернуться несколько бронемашин ВС США
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
США выделят до $1,5 млн на «поддержку демократии» в Сирии
Фото: Reuters
Бюро Госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда намерено выделить до $1,5 млн на проекты в «поддержку демократии, прав человека и верховенства закона в Сирии». RT ознакомился с грантом.
В Госдепе рассчитывают оказать прямое содействие активистам, создать союзы и сетевые объединения, а также предоставить правозащитную помощь. Кроме того, планируется укрепить взаимодействие гражданского общества с местными властями, лидерами общин и международным сообществом.
Помимо этого, финансируемые Вашингтоном проекты должны способствовать реинтеграции вернувшихся в Сирию беженцев и восстановлению отношений между группами населения.
Грант также предполагает юридическую помощь сирийцам в решении проблем, связанных с имуществом, незаконным содержанием под стражей и другими «злоупотреблениями в рамках существующего законодательства».
Как отмечается в американском гранте, реализуемые проекты должны в итоге привести к долгосрочным реформам в стране.
В конце 2019 года стало известно о планах Соединённых Штатов выделить $35 млн «независимым» сирийским СМИ. Программа подразумевала противодействие дезинформации, которую якобы распространяют официальные власти арабской республики и Россия.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Хуситы и Т-80
Хуситы и Т-80 в провинции Мариб, где продолжаются достаточно масштабные боевые действия. Фактурный товарищ с катом прилагается.
Т-80 поставлялись еще для нужд довоенной йеменской армии и большая часть этих машин досталась хуситам. Некоторые спустя 5 лет войны еще в ходу и для операций в Марибе их явно задействуют.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com