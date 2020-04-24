Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе предприятий общепита в условиях пандемии

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе предприятий общественного питания с учетом эпидемиологической ситуации. В них ведомство напомнило, что в период самоизоляции кафе и рестораны могут только готовить пищу на вынос, и описало порядок выхода из этого режима.

1. Режим ограничений, связанный с COVID-19

Предприятия общественного питания работают исключительно с обслуживанием на вынос и доставку своей продукции.

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.

2. Противоэпидемические мероприятия:

— работа всего персонала в СИЗ (маски, перчатки);

— организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей (курьеров);

— влажная уборка производственных помещений, оборудования каждые 2 часа с использованием дезинфицирующих средств;

— проветривание помещений (при наличии возможности) каждые 2 часа;

— обеззараживание воздуха производственных помещений с использованием бактерицидных ламп;

— социальная дистанция.

2. Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции)

Работают предприятия общественного питания площадью не более 50 кв.м, при условии установки в обеденном зале не более 5 столов по 1-2 посадочных места (расстояния между столами должно быть не менее 1 метра). Массовые мероприятия (банкеты, поминки и другое) запрещены. Работа предприятий осуществляется с использованием одноразовой посуды или с использованием многоразовой с обязательной дезинфекцией.

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.

2. Противоэпидемические мероприятия:

— работа персонала всего персонала в СИЗ (маски, перчатки);

— организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей;

— влажная уборка производственных помещений, оборудования, обеденного зала, столов, санузлов каждые 3-4 часа с использованием дезинфицирующих средств;

— проветривание (при наличии возможности);

— обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп в обеденных залах;

— социальная дистанция.

3. Режим стабилизации (стойкая тенденция к снижению заболеваний COVID-19 в регионе и тенденция к снижению в стране)

Работают предприятия общественного питания с числом посадочных мест не более 20 с соблюдением социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 1 метра). Массовые мероприятия разрешены при условии размещении столов на расстоянии не менее 1 метра с посадкой по 1 -2 человека.

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.

2. Противоэпидемические мероприятия:

— работа персонала в СИЗ (маски, перчатки с учетом технологических операций);

— организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей;

— влажная уборка производственных помещений, оборудования, обеденного зала, столов, санузлов каждые 5-6 часов с использованием дезинфицирующих средств;

— проветривание (при наличии возможности);

— обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп только в холодном цехе и на участке порционирования блюд;

— социальная дистанция.

4. Штатный режим (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране)

Работают все предприятия общественного питания при соблюдении нормативных требований (санитарных правил, технических регламентов и т. п.).

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.

2. Противоэпидемические мероприятия:

— работа персонала в масках и перчатках с учетом технологических операций;

— организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала;

— текущая уборка с использованием моющих средств по мере необходимости в течение дня,

— дезинфекционные обработки ежедневно в конце рабочей смены; -обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп только в холодном цехе и на участке порционирования блюд.

Рекомендации для работы предприятий продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации

1. Режим ограничений, связанный с COVID-19

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника.

2. Противоэпидемические мероприятия:

— работа персонала в СИЗ (маски, перчатки);

— организация условий обработки рук персонала кожными антисептиками;

— текущая уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств каждые 2 часа;

— проветривание торгового зала при наличии возможности;

— соблюдение социальной дистанции покупателями.

2. Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции)

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника.

2. Противоэпидемические мероприятия:

— работа персонала в СИЗ;

— организация условий обработки рук кожными антисептиками;

— текущая уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств каждые 3-4 часа;

— проветривание торгового зала при наличии возможности;

— соблюдение социальной дистанции покупателями.

3. Режим стабилизации (стойкая тенденция к снижению заболеваний COVID- 19 в регионе и тенденция к снижению в стране)

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.

2. Противоэпидемические мероприятия:

— работа персонала в СИЗ;

— организация условий обработки рук кожными антисептиками;

— текущая уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств 2 раза в день;

— соблюдение социальной дистанции покупателями.

4. Штатный режим (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране)

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.

2. Противоэпидемические мероприятия:

3. работа персонала в масках и перчатках в зависимости от технологических операций;

4. текущая уборка с использованием моющих средств;

5. по окончании рабочего дня уборка с использованием дезинфицирующих средств

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