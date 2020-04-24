Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе предприятий общепита в условиях пандемии
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе предприятий общественного питания с учетом эпидемиологической ситуации. В них ведомство напомнило, что в период самоизоляции кафе и рестораны могут только готовить пищу на вынос, и описало порядок выхода из этого режима.
1. Режим ограничений, связанный с COVID-19
Предприятия общественного питания работают исключительно с обслуживанием на вынос и доставку своей продукции.
1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.
2. Противоэпидемические мероприятия:
— работа всего персонала в СИЗ (маски, перчатки);
— организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей (курьеров);
— влажная уборка производственных помещений, оборудования каждые 2 часа с использованием дезинфицирующих средств;
— проветривание помещений (при наличии возможности) каждые 2 часа;
— обеззараживание воздуха производственных помещений с использованием бактерицидных ламп;
— социальная дистанция.
2. Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции)
Работают предприятия общественного питания площадью не более 50 кв.м, при условии установки в обеденном зале не более 5 столов по 1-2 посадочных места (расстояния между столами должно быть не менее 1 метра). Массовые мероприятия (банкеты, поминки и другое) запрещены. Работа предприятий осуществляется с использованием одноразовой посуды или с использованием многоразовой с обязательной дезинфекцией.
1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.
2. Противоэпидемические мероприятия:
— работа персонала всего персонала в СИЗ (маски, перчатки);
— организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей;
— влажная уборка производственных помещений, оборудования, обеденного зала, столов, санузлов каждые 3-4 часа с использованием дезинфицирующих средств;
— проветривание (при наличии возможности);
— обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп в обеденных залах;
— социальная дистанция.
3. Режим стабилизации (стойкая тенденция к снижению заболеваний COVID-19 в регионе и тенденция к снижению в стране)
Работают предприятия общественного питания с числом посадочных мест не более 20 с соблюдением социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 1 метра). Массовые мероприятия разрешены при условии размещении столов на расстоянии не менее 1 метра с посадкой по 1 -2 человека.
1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.
2. Противоэпидемические мероприятия:
— работа персонала в СИЗ (маски, перчатки с учетом технологических операций);
— организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей;
— влажная уборка производственных помещений, оборудования, обеденного зала, столов, санузлов каждые 5-6 часов с использованием дезинфицирующих средств;
— проветривание (при наличии возможности);
— обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп только в холодном цехе и на участке порционирования блюд;
— социальная дистанция.
4. Штатный режим (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране)
Работают все предприятия общественного питания при соблюдении нормативных требований (санитарных правил, технических регламентов и т. п.).
1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.
2. Противоэпидемические мероприятия:
— работа персонала в масках и перчатках с учетом технологических операций;
— организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала;
— текущая уборка с использованием моющих средств по мере необходимости в течение дня,
— дезинфекционные обработки ежедневно в конце рабочей смены; -обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп только в холодном цехе и на участке порционирования блюд.
Рекомендации для работы предприятий продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации
1. Режим ограничений, связанный с COVID-19
1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника.
2. Противоэпидемические мероприятия:
— работа персонала в СИЗ (маски, перчатки);
— организация условий обработки рук персонала кожными антисептиками;
— текущая уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств каждые 2 часа;
— проветривание торгового зала при наличии возможности;
— соблюдение социальной дистанции покупателями.
2. Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции)
1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника.
2. Противоэпидемические мероприятия:
— работа персонала в СИЗ;
— организация условий обработки рук кожными антисептиками;
— текущая уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств каждые 3-4 часа;
— проветривание торгового зала при наличии возможности;
— соблюдение социальной дистанции покупателями.
3. Режим стабилизации (стойкая тенденция к снижению заболеваний COVID- 19 в регионе и тенденция к снижению в стране)
1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.
2. Противоэпидемические мероприятия:
— работа персонала в СИЗ;
— организация условий обработки рук кожными антисептиками;
— текущая уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств 2 раза в день;
— соблюдение социальной дистанции покупателями.
4. Штатный режим (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране)
1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.
2. Противоэпидемические мероприятия:
3. работа персонала в масках и перчатках в зависимости от технологических операций;
4. текущая уборка с использованием моющих средств;
5. по окончании рабочего дня уборка с использованием дезинфицирующих средств
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Источник: https://rusvesna.su/news/1587654284