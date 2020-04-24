Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2020

Критическая ситуация сложилась этой весной в водном бассейне Украины. Из-за отсутствия дождей и снега в реках зафиксирован самый низкий за 100 лет уровень воды.

Кроме того, реки не успели очиститься, так как не промерзли из-за аномально теплой зимы.

«Отсутствие весеннего половодья, во время которого реки промываются талой водой, может привести к общему уменьшению поверхностных вод, к ухудшению экологической ситуации и ухудшению качества воды в реках. Это, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для различных секторов экономики.

Для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, могут вводиться лимиты или ограничения на водоснабжение. Надо понимать, что тенденции, которые сейчас отмечаются, являются долговременными», — предупреждает начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Виктория Бойко.

В качестве подтверждения своих выводов ученые обращают внимание на пылевую бурю, которая пронеслась над территорией Украины в апреле. По мнению экспертов, это явление является свидетельством высыхания грунтов.

Сложная ситуация сложилась в бассейне реки Днепр.

«Максимум суточного притока воды в Киевское водохранилище сформировался на 30–31 марта в величине в 950 м³/с (норма 4200 м³/с) — это один из самых низких максимумов за последние 100 лет.

Меньшим был только суточный приток в водохранилища в экстремально маловодном 1925 году — 892 м³/с», — отмечают гидрологи.

Критическая ситуация сложилась и в бассейне Десны. Максимальный уровень реки этой весной на 74 сантиметра ниже самого низкого значения, которое фиксировалось в 2015 году за весь период наблюдения.

Однако самой тяжелой ученые называют ситуацию с малыми реками, озерами и ручьями.

«При таких климатических условиях больше всего пострадают малые реки, которые имеют небольшую площадь водозаборов. Если дождей не будет, то они могут критически обмелеть, а то и высохнуть.

Нарушится баланс грунтовых вод, прежде всего это приведет к существенному уменьшению воды в колодцах», — заметил Виталий Жук, заведующий сектором Государственного агентства водных ресурсов Украины.

В сложившейся ситуации эксперты призывают рационально использовать воду. Это касается как населения, так и промышленности и сельского хозяйства.

В то же время они отмечают, что потребность в воде с малых водоемов, расположенных внутри экозон, значительно выросла в связи с пожарами, пылающими на открытых пространствах практически всех областей Украины.

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