Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2020
- 08:48 В украинских реках зафиксирован самый низкий за 100 лет уровень воды.
- 08:03 Российские дипломаты обвинили Украину в кощунстве после блокирования резолюции в ООН.
- 06:00 Вскрылись пугающие детали эпидемии COVID-19 на Украине.
- 05:00 Странные закупки: на Украине устроили грандиозный распил, пока COVID-19 превращал врачей в пациентов.
- Вчера 23:30 Коронавирус в Киеве основательно проредил ряды медиков.
- Вчера 22:33 Сталинская Народная Республика.
В украинских реках зафиксирован самый низкий за 100 лет уровень воды
Критическая ситуация сложилась этой весной в водном бассейне Украины. Из-за отсутствия дождей и снега в реках зафиксирован самый низкий за 100 лет уровень воды.
Кроме того, реки не успели очиститься, так как не промерзли из-за аномально теплой зимы.
«Отсутствие весеннего половодья, во время которого реки промываются талой водой, может привести к общему уменьшению поверхностных вод, к ухудшению экологической ситуации и ухудшению качества воды в реках. Это, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для различных секторов экономики.
Для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, могут вводиться лимиты или ограничения на водоснабжение. Надо понимать, что тенденции, которые сейчас отмечаются, являются долговременными», — предупреждает начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Виктория Бойко.
В качестве подтверждения своих выводов ученые обращают внимание на пылевую бурю, которая пронеслась над территорией Украины в апреле. По мнению экспертов, это явление является свидетельством высыхания грунтов.
Сложная ситуация сложилась в бассейне реки Днепр.
«Максимум суточного притока воды в Киевское водохранилище сформировался на 30–31 марта в величине в 950 м³/с (норма 4200 м³/с) — это один из самых низких максимумов за последние 100 лет.
Меньшим был только суточный приток в водохранилища в экстремально маловодном 1925 году — 892 м³/с», — отмечают гидрологи.
Критическая ситуация сложилась и в бассейне Десны. Максимальный уровень реки этой весной на 74 сантиметра ниже самого низкого значения, которое фиксировалось в 2015 году за весь период наблюдения.
Однако самой тяжелой ученые называют ситуацию с малыми реками, озерами и ручьями.
«При таких климатических условиях больше всего пострадают малые реки, которые имеют небольшую площадь водозаборов. Если дождей не будет, то они могут критически обмелеть, а то и высохнуть.
Нарушится баланс грунтовых вод, прежде всего это приведет к существенному уменьшению воды в колодцах», — заметил Виталий Жук, заведующий сектором Государственного агентства водных ресурсов Украины.
В сложившейся ситуации эксперты призывают рационально использовать воду. Это касается как населения, так и промышленности и сельского хозяйства.
В то же время они отмечают, что потребность в воде с малых водоемов, расположенных внутри экозон, значительно выросла в связи с пожарами, пылающими на открытых пространствах практически всех областей Украины.
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Российские дипломаты обвинили Украину в кощунстве после блокирования резолюции в ООН
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Вскрылись пугающие детали эпидемии COVID-19 на Украине
Все привыкли к тому, что пранкеры спекулируют на горячих темах. Как выяснилось, даже эти спекулянты иногда несут миру добро. Это выяснилось после того, как шутник под ником Джокер развел депутата Верховной рады Сергея Шахова.
Так вот, тот самый хулиган решил прикинуться министром здравоохранения Максимом Степановым и пообщаться с политиком. Выяснилось, что Шахов привез коронавирус из Куршавеля.
«Как утверждают ученые, вирус зреет минимум 12–14 дней, значит, в теории, зацепил в Киеве. Ну или другая версия: вирус активируется за три дня — это мутация вируса!» — сообщил собеседнику Шахов.
Депутат озвучил пугающие подробности о том, что половина Верховной рады уже переболела COVID-19.
«Думаю, уже 50% парламента переболело. Перед тем, как я заболел, в ВР переболело море людей! Я же и по себе говорю с осторожностью. Лубинец Дима три недели болел. Говорил, чуть не умер. Волошин первый был в подозрении — переносчик», — свидетельствовал украинский политик.
Все это говорит о том, что реальные цифры по заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине могут значительно отличаться от представленных общественности. Киев мог отправить неверные данные в ВОЗ и другие организации, чтобы скрыть вспышку заболеваемости. Не исключено, что прикрыть правду могли западные кураторы Украины.
За последние несколько лет украинские власти доказали, что им плевать на все. Есть все основания полагать, что они намеренно допустили «вымирание» Украины, чтобы потом пустить страну с молотка.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Странные закупки: на Украине устроили грандиозный распил, пока COVID-19 превращал врачей в пациентов
Вот уже несколько дней украинский Минздрав находится в центре громкого скандал из-за закупок средств индивидуальной защиты из Китая по завышенной цене. Чиновники, невзирая на распространение коронавирусной инфекции в стране, принялись пилить бюджет на борьбу с COVID-19, в то время как медики занимали больничные койки.
На фоне статистики, а именно того факта, что каждый пятый зараженный на Украине — сотрудник медучреждения (COVID-19 выявлен у 1300 медработников) действия Минздрава выглядят максимально цинично. Ведомство обвиняют в намеренном срыве закупок средств индивидуальной защиты с целью увеличения стоимости контрактов.
Так, Минздрав объявил тендер на закупку защитных костюмов и прочих СИЗ местного производства по цене не выше 396 гривен за штуку еще 10 апреля. На предложение откликнулась компания «Текстиль-Контакт», согласившись поставить 90 тысяч защитных костюмов по 245 гривен за штуку. Более чем в полтора раза дешевле заявленной Минздравом стоимости.
Однако по необъяснимой причине министерство не утвердило выгодный контракт, который мог позволить сэкономить около 15 миллионов бюджетных гривен.
Вместо того 15 апреля Минздрав опубликовал новый тендер. В нем существенно возросла цена за единицу товара — 488 гривен — при этом объем сократился до 71 тысячи костюмов.
По словам депутата партии «Голос» Александра Устинова, стоимость костюма данного стандарта в международных организациях составляет 12 долларов (300 гривен), что также существенно ниже объявленной министерством стоимости, не говоря уже о проигнорированных 245 гривнах за костюм от «Текстиль-Контакта». Более того, депутат добавил, что на складе «Контакта» имеются 20 тысяч костюмов, которые «уже сегодня могли бы раздать медикам», но они остались невостребованными.
В конце концов контракт заключили с некой компанией «Мэддив», зарегистрированной всего год назад — 19 апреля 2019 года. В перечне деятельности организации нет даже упоминания о производстве СИЗ. Фирма занимается посредничеством в торговле товарами широкого ассортимента, а также оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами.
Судя по всему, костюмы будут доставлять из Китая. Согласно контракту, стоимость единицы товара — 396 гривен без учета расходов, связанных с доставкой.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Коронавирус в Киеве основательно проредил ряды медиков
В Киеве по состоянию на четверг, 23 апреля, более ста медработников заразились коронавирусом. 104 медицинским работникам подтвердили Covid-19, сообщила глава департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.
Из них 16 медиков находятся на лечении в больницах.
74 заболевших медика — это 7% от всех заболевших киевлян — заразились, выполняя профессиональные обязанности, еще 30 — в быту. «Состояние 16 наших коллег, к сожалению, нуждается в стационарном лечении», — рассказала Валентина Гинзбург.
Всего в столичных больницах сейчас находятся 209 взрослых и 5 детей с подтвержденным диагнозом Covid-19. Еще 43 взрослых и 5 детей — с подозрением на заболевание. За прошедшие сутки заболело еще 70 киевлян. 25 взрослых пациентов госпитализированы.
«Один человек, к сожалению, умер в Институте кардиологии. С клиническим выздоровлением 22 апреля выписали 15 киевлян», — добавила чиновница.
В тяжелом состоянии находится 29 киевских пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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Сталинская Народная Республика
Шутка про то, что после переименования Луганска в Ворошиловград на праздники https://colonelcassad.livejournal.com/5801500.html, Донецк также по праздникам будут перименовывать в Сталино, оказалась не шуткой.
Действительно, 3 дня в году Донецк будет называться Сталино. Прямо скажем неочевидное последствие выхода Донбасса из состава Украины.
Как и в ЛНР, теперь в ДНР начнут популяризировать тему города названного в честь Сталина в 1923 году (сначала Сталин, а потом Сталино). Кстати, в Ворошиловграде памятник Ворошилову есть, а в Сталино памятника Сталину нет. Непорядок.
Накал истерики на Украине ожидается знатный.
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