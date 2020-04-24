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На российском ТВ вышел сериал, раскалывающий общество, — Гаврилов (ФОТО)

04:00. 24 апреля 2020 107 просмотров Один комментарий Опубликовал:
На российском ТВ вышел сериал, раскалывающий общество, — Гаврилов (ФОТО) | Русская весна

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов высказал свою позицию в связи с общественной дискуссией вокруг показа по телеканалу «Россия 1» сериала «Зулейха открывает глаза».

Подробности «Русской Весне» рассказали в пресс-службе депутата.

По мнению парламентария, «российское телевидение продолжает негативную практику показа перед Днем Великой Победы фильмов и сериалов, которые крайне односторонне, предвзято и даже искаженно показывают историю нашей страны».

«В сериале, вызвавшем дискуссию в обществе, были озвучены имена и фамилии глубоко уважаемых российских муфтиев — руководителей централизованных религиозных организаций — в качестве политических заключенных, что по существу оскорбляет чувства верующих.

Мною направлены обращения в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих и в Министерство культуры РФ о прекращении практики использования бюджетных средств на производство фильмов, очерняющих историю страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верующих, в том числе руководителей религиозных организаций. Для многонационального народа России очень важно мнение религиозных организаций и общин традиционных конфессий, в частности мусульманской уммы.

Нам не нужны демонстрируемые перед аудиторией, особенно многочисленной в период самоизоляции, фильмы, которые провоцируют расколы в обществе, в частности разжигают межрелигиозную рознь.

Мы не покушаемся на свободу творчества. Но в год 75-летия Великой Победы, в переживаемое нашей страной сложное время борьбы с коронавирусом есть неоспоримая потребность демонстрации по государственным телеканалам произведений искусства, воспитывающих чувство гордости и патриотизма за неделимую историю нашей страны — Российской Империи, Советского Союза и современной России.

Все мы заинтересованы в консолидации, общественном согласии. Уверен, что бюджетные средства должны направляться на создание и показ по центральным телеканалам именно таких патриотических произведений», — сказал Сергей Гаврилов.

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На российском ТВ вышел сериал, раскалывающий общество, — Гаврилов (ФОТО) | Русская весна
На российском ТВ вышел сериал, раскалывающий общество, — Гаврилов (ФОТО) | Русская весна
На российском ТВ вышел сериал, раскалывающий общество, — Гаврилов (ФОТО) | Русская весна
На российском ТВ вышел сериал, раскалывающий общество, — Гаврилов (ФОТО) | Русская весна
На российском ТВ вышел сериал, раскалывающий общество, — Гаврилов (ФОТО) | Русская весна
На российском ТВ вышел сериал, раскалывающий общество, — Гаврилов (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1587678878

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 16251 829
    Русофил 24 апреля 2020 в 10:41

    Общество раскалывают всякие ” Рус.весна” и прочие Пол-Потики.
    Но на них обществу ПЛЮВАТЬ слюнями. Значит общество здоровое но заболеет если эту ЗАРАЗУ не будут чистить

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