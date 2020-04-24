Красные Кхмеры — кровавый террор, или социальный проект?

Разбирая события в Камбодже, удалось провести некие параллели с другими схожими событиями из истории человечества, то есть этот проект — не первый. Но давайте обо всём по порядку. И начнём с того, что напомним читателям о тех событиях, которые многие знают, но немного под другим углом. Пройдёмся широкими мазками по истории, затронув лишь те события, которые полнее раскроют рассматриваемый процесс.

Это из Википедии. Мы же добавим, что при помощи определённых методов можно создать человека, группу людей и даже целую нацию, которые будут обладать определёнными (заданными) качествами, мировоззрением. При этом сами качества определяются ещё до начала эксперимента и зависят от того, для решения какой задачи создаётся инструмент — в данном случае: народ.

Мы же в данной статье попытаемся вскрыть цели, задачи и методы этого проекта/эксперимента, его закулисных участников и заинтересованных лиц. И для начала следует отбросить эмоции и посмотреть на ситуацию шире.

Когда СМИ упоминают о времени режима Пол Пота в Камбодже, то упор идёт на бесчеловечные методы геноцида собственного народа . Перечисляются зверства Красных Кхмеров, страдания людей, показываются жуткие картины мучений женщин и детей. Всё это вызывает сильную эмоциональную реакцию, внутренний протест зрителя, который мешает разглядеть процесс социального инжиниринга, который проводился с кхмерским народом.



C 1863 года по 1953 год Франция, как метрополия, осуществляет свою цивилизаторскую миссию в Камбодже: улучшение медицинской помощи, открытие светских начальных школ на французском языке, появление школы по подготовке квалифицированных рабочих кадров и колледжа с пятилетним сроком обучения, создание современной инфраструктуры, развитие аграрного сектора (выращивание риса и производство каучука).



В конце 40-х годов XX века самые талантливые кхмерские студенты отправляются учиться во Францию (это напомнило нам обучение наших «младореформаторов», которые потом стали кадровой базой «перестройки»), где создаётся «Ассоциация кхмерских студентов», которая базировалась на леворадикальных позициях.



Потом эти «младореформаторы» возвращаются на родину, где в 1953-м году Франция, под давлением невесть откуда взявшихся лозунгов за независимость, сворачивает своё покровительство и уходит из Камбоджи. А мы помним, что 1953 — это год убийства Сталина и старт «ползучего переворота» в СССР.

2 этап. Кхмерский буддийский королевский социализм Нородома Сианука до 1970 года

С 1953 года начинаются «чудачества» (головокружительный манёвр) принца Сианука, который даже удостаивается за это попаданием на обложку Times. Сианук, «просветившись самим Буддой», отрекается от трона в пользу отца и создаёт массовое политическое движение Сангкум, Народно-социалистическое сообщество (не напоминает словосочетание «национал-социализм»?).



Он объявляет о планах строительства в Камбодже «кхмерского буддийского королевского социализма». При этом Сианук неоднократно подчёркивает в своих статьях и делает акцент, что данный «кхмерский социализм» не имеет ничего общего с марксизмом и противостоит коммунизму, как, впрочем, и национал-социализм.



К 1958 году в Сангкум вступили две трети населения Камбоджи и именно там растиражировали учение По Комбао, «промывше» мозги всех камбоджийских крестьян и заложившее основы идеологии будущих «Красных Кхмеров». Нородом Сианук во многом в своей политике опирался на Китай.

3 этап. Правление американского ставленника генерала Лон Нола до 1975 года

В 1970 году во время разгара американо-вьетнамской войны в результате переворота к власти в Камбодже пришёл американский ставленник генерал Лон Нол. Сианук прозвал Лон Нола «чёрным» из-за загоревшего в деревне на солнце лица (он был родом из деревни), когда жители города заботились о белизне своей кожи.



Генерал увлекался народными поверьями и колдовством, был глубоко религиозным реакционером и убеждённым националистом. По стране стали гулять и будоражить воображение неграмотных крестьян имперские мифы о былом величии «ангкорской державы» («кхмерской империи»), вобравшей в себя Таиланд, Лаос, Вьетнам. Лон Нол стал культивировать образ «древнего кхмера» как прародителя народов Юго-Восточной Азии.



При этом сами кхмеры, возможно, были особо не в курсе своей древней родословной, их больше раздражали богатства незаслуженно разжиревшего чиновничества при колоссальной нищете основной массы крестьян. При Лон Ноле за прямой взгляд в глаза любому богатому человеку полагался расстрел на месте. Однако, генерал Нол прославился не этим, а тем, что подготовил базу для прихода к власти «Красных Кхмеров», но об этом ниже.

4 этап. Приход к власти Пол Пота и красных кхмеров

Начнём с биографии Пол Пота. Вождь будущей революции Пол Пот (от «politique potentielle» — «политика возможного» или «потенциальный политик», настоящее имя — Салот Сар) родился в 1925 году в семье богатого землевладельца. Его двоюродная сестра жила в Пномпене и была наложницей наследного принца.



В возрасте 9 лет он переехал к родственникам в Пномпень, и начал обучение в буддийском монастыре. А в 1937 году поступил в католическую начальную школу École Miche, где уже получил европейское школьное образование. В 1949 году получил правительственную стипендию (не иначе, сестра постаралась) для получения высшего образования во Франции.



Там он (кроме учёбы) начал посещать марксистский кружок, интересовался трудами Троцкого, вступил в ряды компартии Франции. Однако, свою учёбу он не заканчивает и в 1953 году возвращается в Камбоджу.

В Камбодже он и его соратники по марксистским кружкам (около 350 человек) идут работать в школы, где учат детей бедноты не только знаниям, но и внушают им, что устройство их общества несправедливо: одни гнут спины, выращивая рис, а другие в это время развлекаются на балах в столице.

Надо сказать, что учитель в Юго-Восточной Азии — почти что Бог, и идеи легко закрепляются в головах молодёжи. Кстати, именно они потом станут основной кадровой базой для Красных Кхмеров.

В стране в это время проходит ряд событий. В 1953 году Франция дала свободу своей бывшей колонии — Камбодже и поставила во главе своего человека. Им стал тот самый Нородом Сианук. Однако, в 1970 году главу страны свергает его же помощник Лон Нол, при поддержке уже США. То есть, фактически устанавливается проамериканский режим. В регионе с 1965 года идёт война между США и Вьетнамом, и вьетнамские партизаны прячутся на территории Камбоджи. Лон Нол делает беспрецендентный шаг: он разрешает американцам бомбить территорию Камбоджи. С 1969 по 1973 год было сброшено 2,7 миллиона тонн американских бомб! [ 2 ]

Красные Кхмеры выступают против этого, и получают поддержку народа. В середине января 1975 года они развернули наступление и 17 апреля взяли Пномпень. 25 — 27 апреля 1975 года в Пномпене прошёл Чрезвычайный Национальный конгресс, на котором было объявлено, что новые власти намерены построить в Камбодже «национальное сообщество согласия, которое будет основано на равенстве и демократии, отсутствии эксплуататоров и эксплуатируемых, богатых и бедных, где все будут трудиться». Была объявлена демократическая Кампучия (официально — с 1976 года).

Пол Пот проводит жёсткую политику. Население из городов выселяется. Банки взрываются, на полученное золото покупается оружие в Китае. Деньги отменяются. Техника, медицина отменяются. Религия отменяется. Женские украшения под запретом, Яркая одежда также объявляется излишеством, всех переодевают в одинаковую серую униформу. С 1976 года запрещается готовить пищу дома и поглощать её в одиночку. Отменяются даже имена, людям даются номера.

Объясняется это так. Кхмеры — нация с великим прошлым (кто не знает величественные строения Ангкора). Ангкор — комплекс, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но мы деградировали, потому что погрязли в роскоши и смешали кровь в межрасовых браках с соседними народами. Поэтому нужно построить сначала общество всеобщего равенства — когда все выращивают рис, а затем знания предков вернутся, и мы снова станем великими. И ещё нужно почистить кровь, уничтожив полукровок и вытеснив иные нации (в основном — вьетнамцев) за пределы страны.

В процессе распределения людей по коммунам дети разлучались с родителями. Браки были отменены, а мужчины с женщинами встречались по распределению и только ради зачатия. Лет с трёх-четырёх детей из семей забирали в лагеря, где и воспитывали как «детей революции».

Примерно за три с половиной года население Камбоджи уменьшилось (по разным данным) от одной трети до половины. Этнические чистки (в основном вьетнамской крови) и пограничные конфликты привели к тому, что армия Вьетнама взяла Пномпень и установила свой режим. Пол Пот оставался лидером движения Красных Кхмеров после их поражения и вытеснения в 1979 году из большинства районов Камбоджи. Его представители входили в «Коалиционное правительство Демократической Кампучии», признаваемое ООН до начала 1990-х годов, как законное правительство Камбоджи.

Его влияние начало сходить на нет после начала процесса национального примирения под контролем ООН. От Пол Пота стали отходить влиятельные сторонники. Однако, он не понёс наказания за свои преступления и умер в 1998 году своей смертью (по другим данным, он был отравлен).

Много ли мы знаем из мировой истории известных людей, которые за преступления не понесли наказание и спокойно доживали свой век? Пол Пот после свержения даже второй раз женился и у него родилась дочь. Думаем, что такая судьба ждёт лишь тех, кто выполнил задание своих «кураторов», получив за это их поддержку и покровительство.

Мы привели вам краткую хронику событий, а теперь рассмотрим их с позиции управляемого процесса, где все роли были расписаны, а сопутствующие события — не случайны.

Согласованная игра

Рассматривая наиболее знакомый широкому кругу читателей период истории Камбоджи, мы начали с первых лиц революции, и первое, что бросилось в глаза — это место подготовки кадров будущей спецоперации. Во время учёбы будущий Пол Пот и его товарищи вступили в «Ассоциацию камбоджийских студентов», где, предположительно, прониклись идеями Жан-Поля Сартра и Мишеля Фуко, известных идеологов левого толка, Маосизма, «Утопии» Томаса Мора. В Европе знают толк, как готовить будущих революционеров. Получается, что во Франции они получили информацию, которая, наслоившись на буддизм, сформировала из них борцов за идею. Они уже представляли себе методики достижения заданных целей.

По приезду на родину, они выбрали наиболее подходящий материал для «обработки». Молодёжь внушаема, слепо верит своим учителям, из них получаются преданные и жестокие воины (если не сказать — головорезы). Большинство армии Красных Кхмеров составляли мальчишки от 5 до 17 лет. Пройдя крещение кровью, они уже не могли остановиться, поддержка их наставников вселяла в них искреннюю убеждённость в правом деле, а оружие в их руках делало их всемогущими.

Отойдём немного от Пол Пота и его товарищей, и посмотрим на работу, которую с населением Камбоджи синхронно провели другие «игроки». Король Народом Сианук жёстко разделил население страны на две части. Примерно 4 миллиона жило в полях и выращивало рис, остальные примерно 3,5 миллиона жило в городах (в основном — в столице), где были сосредоточены наука, искусство, и прочие атрибуты «верхнего сословья». Пока Сианук был с визитом в СССР, его свергает генерал Лон Нол (по другим сведениям — Сианук сам попросил Нола его свергнуть, чтобы подтолкнуть Советский Союз к военной помощи Камбодже). Генерал Нол проводит проамериканскую политику, и вершиной недовольства народа стало его санкция американцам бомбить своих же. Эти действия подготовили почву для прихода Красных Кхмеров, люди встречали их уже как своих освободителей. Примерно за год до этого американцы нашли предлог, чтобы прекратить военную помощь режиму Лон Нола, и потому он был обречён на поражение. Подозрительно, не находите?

Через некоторое время правления Пол Пота, его попытались удалить из руководства власти Китая, так как он дискредитировал социализм, однако этому намерению лидеров КНР, сопротивлялись не только Дэн Сяопин (до апреля 1976-го — третий по полномочиям и влиянию деятель в правящей иерархии тогдашнего Китая), но и влиятельные структуры в Таиланде и на Западе, особенно — в США.

Вообще, в интернете масса сведений, что проект «Пол Пот» курировал лично Генри Киссинджер, который остаётся влиятельным политиком по настоящее время (на весну 2020 года). Мы согласны с этим, и добавим, что после того, как Пол Пот пограничными конфликтами спровоцировал Вьетнам на войну и был свергнут, США блокировали международную помощь Камбодже, настаивая, чтобы она шла законному (на их взгляд) правительству — то есть, Пол Поту.

Ещё примерно 20 лет шла партизанская война, и Красные Кхмеры исчезли как политическая сила лишь со смертью своего лидера. И ещё: Пол Пот в 1979 — 1998 годах, вплоть до своей кончины — то есть почти 20 лет — находился не где-нибудь, а… на бывшей базе ЦРУ США в труднодоступном районе камбоджийско-таиландской границы фактически на правах экстерриториальности!

Итоги эксперимента

Итак, факты изложены, осталось подвести итоги, чего же добились глобальные «игроки» руками своих «подопечных», как изменился народ многострадальной Камбоджи, какие «параметры» нации были изменены или подкорректированы в результате эксперимента.

Первое. У каждого народа есть своя культура. Культура — это не только песни и пляски, а это вся информация, которая передаётся от поколения к поколению не генетическим путём.



При развитии нации, её представители — учёные, поэты, писатели, инженеры, врачи, учителя дополняют этот информационный массив новой информацией и алгоритмикой. Так постепенно нация проходит путь от первобытной культуры до высокоразвитой цивилизации. И хотя культуру Кхмеров того времени нельзя было отнести к последней, но первые действия Красных Кхмеров практически «обнулили» культуру.



Большую часть интеллигенции они расстреляли, остальная часть, лишённая имён и родственных связей, работала не разгибая спины на рисовых полях. Цивилизационная составляющая культуры кхмеров была «обнулена», остались только древние знания, традиции, устои. Для чего нужно было «обнулять» культуру, будет видно позже.

Второе. Пол Пот выстраивал аргументацию своих преобразований на том, что кхмеры — великая нация, которая смогла построить столь величественный Ангкор. И хотя религия подвергалась гонениям и большинство буддийских монахов была расстреляна, храмы не тронули. Они были гордостью нации.



После смены режима, кстати, началось восстановление элементов былой культуры, например танцев Апсара, который в 2003 году был признан ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального наследия человечества».

Сейчас восстановлением и продвижением этого самого медленного в мире балета занимается новый король Камбоджи, но к нему мы ещё вернёмся. Апсары — это танцовщицы, чей утонченный образ дошёл до наших дней из далекой эпохи, доказательством служат изображения на стенах Ангкор Вата.

Кстати, нынешний монарх Нородом Сиамони, сын Сианука по профессии и призванию — танцор балета. Он никогда не хотел становиться королём, но, видимо, его кто-то очень «хорошо попросил», и с 2004 года он занимает этот пост. Хоть это и номинальный глава государства (страной управляет премьер-министр), но он прикладывает много сил для развития искусств. Народ Камбоджи видит это, чувствует важность и значимость, величие их древней культуры.

К чему мы затронули тему древних искусств? Почувствуйте первый управляемый параметр в социальной инженерии. Осознание кхмерами того, что они потомки великих предков. Ни у кого не возникло ощущения, что подобное уже было в истории? Не напоминает ли это вам действия Моисея, после проповедей которого евреи вышли из синайской пустыни с мировоззрением, основанном на том, что они — богоизбранный народ?



Это далеко не малозначимый фундамент для мировоззрения, особенно если понимать, под какие задачи ведётся «воспитание» нации. Великое прошлое может служить основой для ощущения избранности для некой важной миссии, которую выполнить больше никому не под силу. Вернёмся к этому чуть позже, а пока продолжим с «управляемыми параметрами».

Третье. Пол Пот руками своих приверженцев уничтожил чуть ли не половину из 7,5 миллионного населения страны. Фактически — это геноцид (чуть не написали — холокост), который нанёс глубокую душевную рану кхмерскому народу. Эта рана не заживёт ещё долгое время. И она формирует некую обиду, которая может использоваться для направления народного гнева в нужное кому-то русло. И это будет второй параметр, который целенаправленно формировался.

Четвёртое. После того, как вьетнамские войска оттеснили прежнее руководство страны из столицы, Красные Кхмеры перешли в режим партизанских отрядов и терроризировали страну ещё около 20 лет. Зачем нужен был такой режим длительное время? После «обнуления» культуры, результаты нужно было закрепить. Старшее поколение ушло, новое выросло на новой информационной базе. За эти годы люди боялись учиться, становиться врачами, учёными, инженерами, ведь была опасность быть расстрелянными «партизанами».

Пятое. С уходом Пол Пота из этого мира проект не закрылся, он продолжается и сейчас. На данный момент Камбоджа — одна из беднейших стран мира. Промышленность развита слабо, да и то, что есть, построено в основном представителями стран Запада. Образование бесплатное только на три класса. Далее нужно платить.



И такое положение скорее не от коварства властей, а от банальной нехватки учителей. И сейчас реализуется программа привлечения преподавателей из западных стран, им правительство платит хорошие деньги. Помните, в начале статьи мы говорили, что учитель в Юго-Восточной Азии — почти Бог. Подходя к следующему параметру «новой» нации, сведём последние предложения вместе.

Им, некогда великим, но утратившим былое величие, обиженным кхмерам, западный человек даёт образование, развивает промышленность и сельское хозяйство. В Камбодже сейчас работает множество международных организаций. «Врачи без границ» лечат жителей от гепатита и других болезней, Азиатский Банк Развития с партнёрами строят железные дороги, ЮНЕСКО (заметили — опять ЮНЕСКО) следит за тем, чтобы новая инфраструктура не разрушала наследие древности, множество НПО финансируют разные проекты, особенно морально обязывающие — благотворительные и т.д.

После такой деятельности Западный мир — мир небожителей, а Западный человек — почти родной отец, благодетель, друг и союзник.

Резюмируем. В результате социального проекта народу Камбоджи «обнулили» культуру, внушили убеждения, что они потомки великого народа, провели геноцид, закрепив душевную рану и обиду, закрепив образ благодетеля — Западного человека. Отсюда возникло две версии, ради чего могли проводить «перевоспитание» нации.

Первая. Из Кхмеров сделали инструмент, который можно использовать для воздействия на кого-то. На кого обижен Кхмерский народ? Скорее всего на Китай, ведь именно оттуда шла поддержка режиму Красных Кхмеров в то время, когда шёл геноцид. Зачем каким-то силам иметь народ с такими параметрами территориально недалеко от Китая?



Возможно, когда Китай только планировался как проект мирового лидерства, планировался и противовес, инструмент, который можно использовать для давления на руководство Поднебесной. И в конфликте Запад — Китай, кхмеры выступят на стороне Запада.



Безусловно, для этого нужно будет проводить некоторую информационную работу, вытаскивать из истории факты, но такие методы сейчас достаточно хорошо отработаны, это будет не проблема. Как говорят народы Юго-Восточной Азии, кхмеры — очень мстительный народ. И как далеко они смогут зайти в своей мести — большой вопрос.

Впрочем, последняя мысль — лишь предположение, поскольку процессы ещё идут, они не завершены, и конечные цели до конца не понятны.

Вторая. «Обнулив» цивилизационную часть культуры, из кхмеров сделали практически идеальных работников, не претендующих на высокую оплату труда и не способных организовать систему управления, которая бы действовала в их интересах.

Нечто подобное можно наблюдать в Корее, где в Северной части при помощи пропаганды воспитали людей, способных терпеть лишения ради «великой» идеи, а в Южной люди способны производить предметы техносферы высокого уровня. Предположим, что при соединении этих качеств в одной культуре, в одной стране, может получиться нечто похожее на: «работников, производящих высокотехнологичную продукцию за миску риса в день».

Обе версии не являются взаимоисключающими, а могут существовать параллельно и как-то дополнять друг друга.

Заключение

Собирая данные для этой статьи, мы столкнулись с тем, что в разных источниках даются разные даты, имена причастных, мотивы одних и тех же событий. Мы старались использовать фактологию, полученную непосредственно на месте событий.

Возможно, интерпретация фактов кому-то покажется спорной. Понятно, что не бывает «чистых» процессов, всегда идёт переплетение разных сюжетных линий, одни и те же события могут одновременно принадлежать разным сценариям. В Камбодже того времени кроме социального проекта, который мы описали, шло ещё множество проектов.



Это были и противостояние социалистического лагеря странам капитализма, и борьба за ресурсы и территории. В том числе, за «кровавым режимом» скрылись жертвы американских бомбардировок, которые теперь не подсчитать. Да, много чего ещё.

Поскольку выявленный нами проект ещё не завершён, трудно найти факты и доказательства нашей версии. Предлагаем читателям поместить её в «карантин», чтобы использовать только тогда, когда события в Юго-Восточной Азии примут такой оборот, который потребует искать предпосылки, причины, возможные сценарии и методы противостояния разных политических сил.

В любом случае, лучше заранее знать возможности сторон, это помогает более адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, более точно прогнозировать события, находить решения, которые помогут не пострадать и выйти победителем из разных ситуаций.

ИАЦ



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