Как Китайский Коронавирус Захватил Весь Мир.
00:59. 24 апреля 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/bdnCJ3iiofc
Источник: https://youtu.be/bdnCJ3iiofc
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Человека не побуждают влечения, а притягивают ценности. Лишь насилие над языком допускает применительно к ценностям такие выражения, как «влекомый» или «движимый» ими. Ценности не толкают меня, а притягивают. Я выбираю свободу и ответственность ради осуществления ценностей, я решаюсь на осуществление ценностей, я открываю себя миру ценностей, но влечение, внутренняя побудительная сила здесь ни при чём.