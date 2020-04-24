Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам

По последним данным, всего от COVID-19 в России умерли 615 человек.

“В возрасте от 18 до 29 лет у нас умерло четыре человека (0,65% — Прим. ред.), в возрасте от 30 до 49 лет — 90 человек (14,6% — Прим. ред.) и в возрасте от 50 до 64 лет умерло 138 человек (22,4% — Прим. ред.)”, – сказала Татьяна Голикова.

Она также добавила, что у ряда умерших никто не болел в семье, на работе или среди друзей, у них также не было контактов с вернувшимися из-за границы. Это говорит о том, что люди заразились на улице, значит, распространение вируса продолжается.