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Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам

19:36. 24 апреля 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами озвучила статистику по смертности от коронавируса в России по возрастам, передает РИА Новости.
По последним данным, всего от COVID-19 в России умерли 615 человек.
“В возрасте от 18 до 29 лет у нас умерло четыре человека (0,65% — Прим. ред.), в возрасте от 30 до 49 лет — 90 человек (14,6% — Прим. ред.) и в возрасте от 50 до 64 лет умерло 138 человек (22,4% — Прим. ред.)”, – сказала Татьяна Голикова.
Она также добавила, что у ряда умерших никто не болел в семье, на работе или среди друзей, у них также не было контактов с вернувшимися из-за границы. Это говорит о том, что люди заразились на улице, значит, распространение вируса продолжается.
“Когда этот недуг у нас начинался, мы с вами говорили о том, что нам нужно максимально защитить старшее поколение 65+. И мы очень быстро приняли эти меры, и должна сказать, что здесь нам удалось сдержать распространение в этой возрастной категории”, — добавила Голикова.
По ситуации на 24 апреля в России зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились.
В Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51376-golikova-raskryla-statistiku-smertnosti-ot-koronavirusa-po-vozrastam.html

Метки: Россия

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