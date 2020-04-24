1982-1984. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 1
09:48. 24 апреля 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1982. Смерть Леонида Ильича Брежнева
1982. Военнослужащие и представители общественности на траурном митинге перед похоронами Генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза Леонида Ильича Брежнева
1982. Похоронная процессия с гробом Генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза прибывает на Красную площадь, Москва, 15 ноября
1982. Руководители Коммунистической партии Советского Союза и государства несут гроб с телом Леонида Ильича Брежнева к месту захоронения
1982. Руководители Коммунистической партии Советского Союза и государства несут гроб с телом Леонида Ильича Брежнева к месту захоронения
1982. Пассажиры Московского метрополитена
1982. Красная площадь с собором Василия Блаженного вдали
1982. Продавцы цветов на рынке
1983. Генерал-полковник Юрий Чурбанов, первый заместитель министра внутренних дел СССР и зять Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Справа – генерал армии, министр внутренних дел СССР Николай Анисимович Щёлоков. Москва
1983. Военные учения. 16 марта
1983. Министр обороны ГДР генерал армии Хайнц Хоффманн беседует со своим советским коллегой Дмитрием Устиновым во время посещения танкового полка Национальной народной армии ГДР в Эрфурте, апрель
1983. Ветераны Великой Отечественной войны возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. 9 мая
1983.Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Юрий Андропов
1983. Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов вручает награду первому заместителю председателя Совета Министров СССР Гейдару Алиеву. 15 июня
1983. Москва. Восьмая сессия Верховного Совета СССР прошла в Кремле. Советский лидер Юрий Андропов (в центре). 15 июня
1983. Москва. Восьмая сессия Верховного Совета СССР. Первый заместитель председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев выступает с трибуны на заседании Верховного Совета. 15 июня
1983. Американскую школьницу Саманту Смит встречают пионеры в аэропорту. Крым, 9 июля
1983. Командиру 2-го мотострелкового батальона 180-го мотострелкового полка капитану Руслану Султановиуч Аушеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали „Золотая Звезда“ № 11472
1983. Лев Лещенко просит автограф у французских музыкантов Янни Лозет и Дидье Маруани
1983. Женщина гуляет по центральной части города Астрахани, недалеко от Кремля